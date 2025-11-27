Nawet minus 12 stopni przy gruncie. W nocy z czwartku na piątek temperatura w Polsce spadnie znacznie poniżej zera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla 13 województw.

Drogi i chodniki będą zamarznięte / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem, które obejmują województwa: warmińsko-mazurskie, małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie oraz część woj. podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Alerty obowiązywać będą od godz. 19 w czwartek do godz. 10 w piątek.

Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od minus 6 do minus 3 st. C, w rejonach podgórskich spadki do minus 9 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie osiągnie od minus 9 do minus 7 st. C, w rejonach podgórskich do około minus 12 st. C.