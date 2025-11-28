Aż dziewięć województw obejmują alerty przed marznącym deszczem, które wydał w piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opady w niektórych regionach zaczną się już w nocy z piątku na sobotę. Instytut ostrzega również przed gęstą mgłą.

IMGW ostrzega przed marznącym deszczem / Shutterstock

Ostrzeżenie II stopnia przed marznącymi opadami obejmie:

zachodnią część woj. warmińsko-mazurskiego,

północny zachód woj. mazowieckiego,

zachodnie regiony woj. łódzkiego

wschód woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Alert potrwa od godz. 8 rano w sobotę do godz. 6 rano w niedzielę.

Alert I stopnia przed marznącymi opadami obejmie znaczną część województw:

dolnośląskiego,

wielkopolskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego

powiaty szczecinecki i wałecki w woj. zachodniopomorskim

powiat wschowski w woj. lubuskim.

Spodziewane są tam słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które mogą powodować gołoledź.

Ostrzeżenie zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 2, a zakończy się o godz. 12.

IMGW wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami i gęstą mgłą.

Ostrzeżenie przed gęstą mgłą

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą dla części woj. opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz powiatu kazimierskiego w woj. świętokrzyskim.

Synoptycy prognozują na tych terenach gęste mgły. Ostrzegają, że widzialność może być miejscami ograniczona do 100 m.

Alert będzie trwał od piątku, godz. 22 do soboty do godz. 9.

Co oznaczają ostrzeżenia I i II stopnia?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

