Aż dziewięć województw obejmują alerty przed marznącym deszczem, które wydał w piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opady w niektórych regionach zaczną się już w nocy z piątku na sobotę. Instytut ostrzega również przed gęstą mgłą.
Ostrzeżenie II stopnia przed marznącymi opadami obejmie:
- zachodnią część woj. warmińsko-mazurskiego,
- północny zachód woj. mazowieckiego,
- zachodnie regiony woj. łódzkiego
- wschód woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.
Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Alert potrwa od godz. 8 rano w sobotę do godz. 6 rano w niedzielę.
Alert I stopnia przed marznącymi opadami obejmie znaczną część województw:
- dolnośląskiego,
- wielkopolskiego,
- pomorskiego,
- kujawsko-pomorskiego
- powiaty szczecinecki i wałecki w woj. zachodniopomorskim
- powiat wschowski w woj. lubuskim.
Spodziewane są tam słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które mogą powodować gołoledź.
Ostrzeżenie zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 2, a zakończy się o godz. 12.
IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą dla części woj. opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz powiatu kazimierskiego w woj. świętokrzyskim.
Synoptycy prognozują na tych terenach gęste mgły. Ostrzegają, że widzialność może być miejscami ograniczona do 100 m.
Alert będzie trwał od piątku, godz. 22 do soboty do godz. 9.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
