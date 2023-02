Temperatura minimalna od 1 stopnia Celsjusza na krańcach wschodnich i południowych, do 5 stopni na zachodzie.

Ostrzeżenia IMGW

Wieczorem zaczną obowiązywać alerty IMGW przed silnym wiatrem dla całej Polski - na południu pierwszego stopnia, w centralnej i północnej Polsce drugiego, a na Wybrzeżu trzeciego.

Wieczorem bardzo szybko zacznie wzrastać prędkość i porywistość wiatru.

Początkowo na Wybrzeżu osiągnie prędkość do 85 km/h, ale już w nocy będą to huraganowe porywy - do 125 km/h. Dodatkowo jest małe prawdopodobieństwo, ale jednak wystąpienia trąb powietrznych w Polsce północnej oraz burz - powiedziała w rozmowie z RMF FM Emilia Szewczak z IMGW.

Na Bałtyku spodziewany jest sztorm. Do 12 stopni w skali Beauforta, ale wewnątrz kraju wcale nie będzie lepiej. W nocy porywy do 100 km/h. Jutro 100 km/h utrzyma się na Wybrzeżu, a wewnątrz kraju będzie to 70-80 km/h - wyjaśniła Szewczak.