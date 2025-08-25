Dobre wieści pogodowe. Już w środę lokalnie zrobi się bardzo ciepło, a w czwartek w wielu regionach Polski będzie już gorąco. To jeszcze nie ostatni taki powiew lata.

Wysoka temperatura wraca do Polski / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek do Polski zacznie napływać masa ciepłego powietrza, na sporym obszarze pojawią się upały - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie możliwe deszcze i burze z opadami do 20 mm. Temperatura umiarkowana, od 16 st. C na północnym wschodzie i Podhalu do 21 st. C na południu i około 17 st. C w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty, w porywach do 50 km/h.

Noc z możliwymi burzami na północy i wschodzie kraju, podczas których opady sięgną 10 mm, a porywy wiatru 60 km/h. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na termometrach od 6 st. C na północy, około 10 st. C na zachodzie i do 14 st. C nad morzem i w centrum kraju. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 2 do 5 st. C. Wiatr słaby, pojawią się także mgły ograniczające widzialność do 400 m.