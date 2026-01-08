Europa Północna przygotowuje się na nadejście potężnego orkanu Goretti, który w czwartek i piątek przyniesie huraganowe wiatry, intensywne opady deszczu oraz śniegu. Synoptycy ostrzegają, że zjawisko może spowodować poważne zakłócenia w transporcie i infrastrukturze.

Europa przygotowuje się na orkan Goretii / FRED TANNEAU/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Według meteorologa brytyjskiego Met Office, Alexa Burkilla cytowanego przez agencję Bloomberga, sztorm Goretti nabierze siły, gdy niż baryczny przejdzie z cieplejszych wód Atlantyku nad chłodniejsze rejony i skieruje się w stronę kanału La Manche. To zjawisko wielowarstwowe - podkreśla Burkill. Spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, silnych wiatrów oraz znacznych i uciążliwych opadów śniegu.

Najbardziej narażone na skutki sztormu będą południowo-zachodnia Anglia, Wyspy Normandzkie oraz północna Francja. Wydano czerwone alerty dla Kornwalii, wysp Scilly oraz francuskiego departamentu Manche, gdzie prędkość wiatru może osiągnąć nawet 160 km/h, co odpowiada sile huraganu drugiej kategorii.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w 20 innych francuskich departamentach, a także w środkowej Anglii i niektórych regionach Walii.

Duże problemy dla transportu lotniczego

Sztorm Goretti uderzy w region, który wciąż odczuwa skutki niedawnej fali arktycznego chłodu. Niskie temperatury, wzmożone zapotrzebowanie na ogrzewanie oraz intensywne opady śniegu już wcześniej doprowadziły do poważnych zakłóceń w transporcie. W tym tygodniu około 1000 pasażerów utknęło na lotnisku Schiphol w Amsterdamie z powodu braku płynu do odladzania samolotów.

Linie Air-France KLM uzupełniły zapasy płynu na Schiphol, jednak niemiecka grupa lotnicza BDL informuje o niedoborach sprzętu i personelu do odladzania, co powoduje kolejne opóźnienia i odwołania lotów w całej Europie.

Sztorm Goretti już wywołuje nowe utrudnienia. Niemiecki przewoźnik Lufthansa rozpoczął odwoływanie części lotów europejskich, a lotnisko w Hamburgu ograniczyło ruch, by umożliwić odśnieżanie pasów startowych. W północnych Niemczech wydano czerwone alerty, a miejscami prognozuje się nawet 20 cm śniegu.

Francuski operator kolejowy SNCF zawiesił kursowanie pociągów w Normandii od czwartkowego wieczoru do piątku z powodu silnych wiatrów. Zamknięto także kilka linii kolejowych w Bretanii.

W Wielkiej Brytanii, według Met Office oraz w niektórych częściach Walii i Midlands może spaść nawet 25 cm śniegu. Niemal cała Szkocja i północno-wschodnia Anglia objęte są żółtym alertem w związku ze śniegiem i oblodzeniem. Ostrzeżenia o silnych wiatrach i śniegu wydano również w Holandii.