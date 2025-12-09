Rząd planuje zlikwidować abonament RTV, jednak osoby zalegające z opłatami nie mogą spać spokojnie. Nowy projekt ustawy przewiduje, że długi za nieopłacony abonament będą nadal egzekwowane, a kary wzrosną.

/ Shutterstock

Rządowy projekt zakłada likwidację abonamentu RTV od 1 stycznia 2027 r.

Zaległości za nieopłacony abonament będą nadal egzekwowane nawet po zniesieniu opłaty.

Od 2026 r. wzrosną stawki abonamentu i kary za jego niepłacenie.

Opłata ma zostać zastąpiona dotacją budżetową w wysokości co najmniej 2,5 mld zł rocznie.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Ministerstwo Kultury przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który przewiduje likwidację obowiązkowego abonamentu RTV. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Do tego czasu zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorcy będą musieli nadal uiszczać opłatę za posiadanie radia lub telewizora.

Zaległości nie zostaną umorzone

Choć abonament RTV zniknie, osoby zalegające z jego opłacaniem nie mogą liczyć na umorzenie długów - przypomina "Fakt". Zgodnie z projektem, państwo będzie mogło dochodzić zaległych należności oraz odsetek za nieterminowe płatności. Zobowiązania te przedawnią się dopiero po pięciu latach. Oznacza to, że nawet po zniesieniu abonamentu dłużnicy będą musieli uregulować swoje zobowiązania.

Według danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2024 roku Poczta Polska wysłała ponad 118 tysięcy upomnień do osób zalegających z opłatami. Wiele z nich uregulowało swoje zobowiązania, jednak wobec pozostałych wszczynane są postępowania administracyjne, a tytuły wykonawcze trafiają do urzędów skarbowych. W skrajnych przypadkach długi sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wyższe stawki i kary od 2026 roku

Projekt nowelizacji przewiduje także podwyżkę stawek abonamentu RTV od 1 stycznia 2026 roku. Opłata za radio wzrośnie do 9,50 zł miesięcznie, a za telewizor do 30,50 zł. Wzrosną również kary za niepłacenie abonamentu - do 285 zł za radio i 915 zł za telewizor.

Likwidacja abonamentu RTV nie oznacza końca finansowania mediów publicznych. Zamiast opłat od obywateli, państwo planuje przekazywać coroczną dotację budżetową w wysokości co najmniej 2,5 miliarda złotych.