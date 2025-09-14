Większość Niemców obawia się w najbliższej przyszłości ataku Rosji na państwa NATO, takie jak Polska lub Litwa, po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Wykazał to najnowszy sondaż przeprowadzony przez instytut badania opinii publicznej INSA na zlecenie "Bild am Sonntag".

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Według sondażu ataku Rosji na NATO obawia się 62 proc. ankietowanych. 28 proc. nie podziela tych obaw. Agencja dpa podkreśla, że podczas rosyjskiego nalotu na Ukrainę w nocy z wtorku na środę, znaczna liczba dronów wleciała w polską przestrzeń powietrzną, a tym samym w przestrzeń powietrzną NATO.

Polskie Siły Powietrzne i inni sojusznicy z NATO po raz pierwszy zestrzelili kilka rosyjskich bezzałogowców. Przypomnijmy - to pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Ponad połowa Niemców popiera zamrożenie rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy

Z badania instytutu INSA wynika także, że większość respondentów popiera zaostrzenie środków ekonomicznych wobec Rosji. 49 proc. uważa, że wszystkie dostawy gazu i ropy naftowej z Rosji do Unii Europejskiej powinny zostać natychmiast wstrzymane. 33 proc. opowiada się za ich kontynuacją, 11 proc. nie ma zdania w tej kwestii, a 7 proc. nie interesuje się tym.

Według sondażu 51 proc. respondentów poparło również wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów w UE do wspierania Ukrainy. 29 proc. jest temu przeciwnych. Pozostała część nie miała zdania na ten temat lub nie była zorientowana w tej kwestii.