Wrzesień 2024 roku. Tego czasu mieszkańcy południowo-zachodniej Polski nie zapomną nigdy. Woda przyszła nagle, z siłą, która zburzyła domy, zmyła drogi, odebrała poczucie bezpieczeństwa i marzenia. Dziś, rok po tamtych dramatycznych wydarzeniach, ślady powodzi wciąż są widoczne - nie tylko w krajobrazie. W poniedziałek 15 września w Faktach RMF FM i radiu internetowym RMF24 wrócimy do miejsc, gdzie żywioł napisał najtrudniejsze rozdziały. Chcemy sprawdzić, jak wygląda odbudowa, jak mieszkańcy patrzą w przyszłość i czy wróciła nadzieja.

Zapraszamy Was do słuchania poniedziałkowych Faktów RMF FM i specjalnego programu w radiu internetowym RMF24, który od godz. 7:00 do 10:00 poprowadzi ze studia w Krakowie Tomasz Weryński i z Lądka Zdroju Piotr Salak.

Wrócimy do miejsc, które rok temu walczyły z żywiołem, by pokazać, jak dziś wygląda życie po powodzi. Usłyszycie historie ludzi, którzy stracili wszystko, ale się nie poddali. Poznacie relacje naszych reporterów i rozmowy z tymi, którzy każdego dnia odbudowują południowo-zachodnią Polskę - cegła po cegle, nadzieja po nadziei.

Na rynku, w samym sercu Lądka-Zdroju stanie nasze mobilne studio. Od świtu będziemy zapraszać gości, którzy rok temu mierzyli się z dramatem powodzi. O 7:00 Piotr Salak w radiu internetowym RMF24 porozmawia z Martą Adamus - nauczycielką, która widziała strach w oczach dzieci, z Radosławem Pasionkiem - dyrektorem szkoły, który musiał odbudować nie tylko mury, ale i wspólnotę, oraz ze Sławomirem Stelmasiakiem - hotelarzem, który z ruin podniósł swój biznes.

Zapytamy o pierwsze chwile po tragedii, o pomoc, o powrót do codzienności. Dziś Lądek-Zdrój znów zaprasza gości - cała infrastruktura hotelowa działa, a szlaki czekają na turystów. Wspólnie z naszymi rozmówcami będziemy zachęcać, by wracać w te piękne, choć doświadczone przez los miejsca.

O 8:00 Tomasz Terlikowski zaprosi do Porannej rozmowy w RMF FM burmistrza Lądka-Zdroju, Tomasza Nowickiego. Zapytamy go, na jakim etapie jest odbudowa miasta. Czy turyści wrócili? Jak wygląda współpraca z Wodami Polskimi? Czy środki na odbudowę wystarczają, by przywrócić Lądek-Zdrój do życia? To miasto, które żyje z turystyki i uzdrowiska - dla mieszkańców powrót do normalności to nie tylko kwestia odbudowy domów, ale i przyszłości całej społeczności.

Po godzinie 9:00 w naszym studiu pojawią się kolejni goście, których będziecie mogli wysłuchać w specjalnym programie na RMF24.pl. Stanisław Longawa, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, opowie o działaniach Wód Polskich - o inwentaryzacji szkód, odbudowie wałów i zapór, o tym, ile już udało się zrobić, a ile pracy jeszcze przed nimi. Zapytamy, co zadziałało, a co wymaga poprawy. Poruszymy też temat wykupu nieruchomości na terenach zalewowych i planów na przyszłość - jak chronić ludzi przed kolejnymi katastrofami?

Nie zabraknie też głosu tych, którzy byli na pierwszej linii walki z żywiołem. Maciej Rzeźnik, były wiceprezes OSP w Lądku, opowie o pierwszych dniach po powodzi, współpracy z mieszkańcami i służbami oraz o tym, co jeszcze wymaga naprawy. St. kpt. Bartosz Zdęga, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kłodzku, podsumuje działania ratownicze i wyciągnięte wnioski.

Przez cały dzień będziemy łączyć się z naszymi reporterami - Martyną Czerwińską, Pawłem Koniecznym i Michałem Radkowskim. Dziennikarze RMF FM wrócą do miejsc, z których rok temu relacjonowali dramatyczne wydarzenia na żywo. Spotkają się z bohaterami swoich materiałów, by sprawdzić, jak potoczyły się ich losy.

Michał Radkowski odwiedzi Kłodzko - miasto, które rok temu zalała wielka woda. Sprawdzi, czy pan Leszek zdołał ocalić rodzinny sklep z pamiątkami, który powódź zamieniła w ruinę. Zapyta burmistrza Michała Piszko, ile lat potrzeba, by Kłodzko podniosło się po katastrofie. Odwiedzi też Krosnowice - wieś, która przez dwa dni była odcięta od świata. Tam sprawdzi, czy 86-letni pan Stanisław ocalił cokolwiek z domu, który wezbrana rzeka przesunęła o kilka metrów. Reporter zajrzy również do Radochowa, by dowiedzieć się, jak potoczyły się losy rodziny, której dom w jednej chwili stracił całą ścianę porwaną przez wodę.

Paweł Konieczny w Głuchołazach sprawdzi, jak przebiega odbudowa krajowej 40, gdzie wciąż trwają zwężenia i funkcjonuje most tymczasowy. Odwiedzi osoby, które nadal mieszkają w kontenerach, bo nie mogą wrócić do swoich domów. Zajrzy też do ośrodków turystycznych w Górach Opawskich, które ponownie zapraszają gości.

Martyna Czerwińska w Stroniu Śląskim opowie o śledztwie dotyczącym pękniętej tamy na potoku Morawka. Przypomni, jak doszło do tragedii i co udało się ustalić przez ostatni rok. Sprawdzi, czy ktoś poniósł odpowiedzialność, albo chociaż usłyszał zarzuty ws. opóźnionych ostrzeżeń i odwiedzi poszkodowanych, którzy z powodu deszczowego lata i mokrych murów wciąż nie mogą rozpocząć remontów. Sprawdzi też ile osób pozostaje wciąż bez domów i czy najbardziej poszkodowani mogą liczyć na wykup nieruchomości przez Wody Polskie? Będzie też szukać z powodzianami światełka w tunelu, bo to właśnie nadzieja w lepsze jutro, pozwala powodzianom żyć, planować i wierzyć, że to co najlepsze jeszcze przed nimi.

Ich relacji słuchajcie przez cały dzień w Faktach oraz na antenie radia internetowego RMF24.

Powódź 2024 - co się wydarzyło?

Wszystko zaczęło się 13 września 2024 roku. Intensywne opady deszczu, wywołane przez sztorm Boris, zamieniły spokojne rzeki w rwące potoki. Najbardziej ucierpiały Kłodzko, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Głuchołazy, Prudnik, Nysa, Bystrzyca Kłodzka, Szprotawa i Lewin Brzeski. 15 września pękła tama w Stroniu Śląskim - fala powodziowa była czterokrotnie większa od zakładanej. Premier Donald Tusk ogłosił stan klęski żywiołowej, zamknięto szkoły i urzędy. Dla wielu mieszkańców to był początek najtrudniejszego rozdziału w życiu.

Bądźcie z nami. Słuchajcie Faktów RMF FM i radia internetowego RMF24 - razem wracamy do miejsc, gdzie nadzieja rodzi się na nowo.