Wrzesień 2024 roku. Tego czasu mieszkańcy południowo-zachodniej Polski nie zapomną nigdy. Woda przyszła nagle, z siłą, która zburzyła domy, zmyła drogi, odebrała poczucie bezpieczeństwa i marzenia. Dziś, rok po tamtych dramatycznych wydarzeniach, ślady powodzi wciąż są widoczne - nie tylko w krajobrazie. W poniedziałek 15 września w Faktach RMF FM i radiu internetowym RMF24 wrócimy do miejsc, gdzie żywioł napisał najtrudniejsze rozdziały. Chcemy sprawdzić, jak wygląda odbudowa, jak mieszkańcy patrzą w przyszłość i czy wróciła nadzieja.

Zapraszamy Was do słuchania poniedziałkowych Faktów RMF FM i specjalnego programu w radiu internetowym RMF24, który od godz. 7:00 do 10:00 poprowadzi ze studia w Krakowie Tomasz Weryński i z Lądka Zdroju Piotr Salak.

Wrócimy do miejsc, które rok temu walczyły z żywiołem, by pokazać, jak dziś wygląda życie po powodzi. Usłyszycie historie ludzi, którzy stracili wszystko, ale się nie poddali. Poznacie relacje naszych reporterów i rozmowy z tymi, którzy każdego dnia odbudowują południowo-zachodnią Polskę - cegła po cegle, nadzieja po nadziei.

Na rynku, w samym sercu Lądka-Zdroju stanie nasze mobilne studio. Od świtu będziemy zapraszać gości, którzy rok temu mierzyli się z dramatem powodzi. O 7:00 Piotr Salak w radiu internetowym RMF24 porozmawia z Martą Adamus - nauczycielką, która widziała strach w oczach dzieci, z Radosławem Pasionkiem - dyrektorem szkoły, który musiał odbudować nie tylko mury, ale i wspólnotę, oraz ze Sławomirem Stelmasiakiem - hotelarzem, który z ruin podniósł swój biznes.

Zapytamy o pierwsze chwile po tragedii, o pomoc, o powrót do codzienności. Dziś Lądek-Zdrój znów zaprasza gości - cała infrastruktura hotelowa działa, a szlaki czekają na turystów. Wspólnie z naszymi rozmówcami będziemy zachęcać, by wracać w te piękne, choć doświadczone przez los miejsca.

O 8:00 Tomasz Terlikowski zaprosi do Porannej rozmowy w RMF FM burmistrza Lądka-Zdroju, Tomasza Nowickiego. Zapytamy go, na jakim etapie jest odbudowa miasta. Czy turyści wrócili? Jak wygląda współpraca z Wodami Polskimi? Czy środki na odbudowę wystarczają, by przywrócić Lądek-Zdrój do życia? To miasto, które żyje z turystyki i uzdrowiska - dla mieszkańców powrót do normalności to nie tylko kwestia odbudowy domów, ale i przyszłości całej społeczności.

Po godzinie 9:00 w naszym studiu pojawią się kolejni goście, których będziecie mogli wysłuchać w specjalnym programie na RMF24.pl. Stanisław Longawa, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, opowie o działaniach Wód Polskich - o inwentaryzacji szkód, odbudowie wałów i zapór, o tym, ile już udało się zrobić, a ile pracy jeszcze przed nimi. Zapytamy, co zadziałało, a co wymaga poprawy. Poruszymy też temat wykupu nieruchomości na terenach zalewowych i planów na przyszłość - jak chronić ludzi przed kolejnymi katastrofami?

Nie zabraknie też głosu tych, którzy byli na pierwszej linii walki z żywiołem. Maciej Rzeźnik, były wiceprezes OSP w Lądku, opowie o pierwszych dniach po powodzi, współpracy z mieszkańcami i służbami oraz o tym, co jeszcze wymaga naprawy. St. kpt. Bartosz Zdęga, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kłodzku, podsumuje działania ratownicze i wyciągnięte wnioski.

Przez cały dzień będziemy łączyć się z naszymi reporterami - Martyną Czerwińską, Pawłem Koniecznym i Michałem Radkowskim. Dziennikarze RMF FM wrócą do miejsc, z których rok temu relacjonowali dramatyczne wydarzenia na żywo. Spotkają się z bohaterami swoich materiałów, by sprawdzić, jak potoczyły się ich losy.

Michał Radkowski odwiedzi Kłodzko - miasto, które rok temu zalała wielka woda. Sprawdzi, czy pan Leszek zdołał ocalić rodzinny sklep z pamiątkami, który powódź zamieniła w ruinę. Zapyta burmistrza Michała Piszko, ile lat potrzeba, by Kłodzko podniosło się po katastrofie. Odwiedzi też Krosnowice - wieś, która przez dwa dni była odcięta od świata. Tam sprawdzi, czy 86-letni pan Stanisław ocalił cokolwiek z domu, który wezbrana rzeka przesunęła o kilka metrów. Reporter zajrzy również do Radochowa, by dowiedzieć się, jak potoczyły się losy rodziny, której dom w jednej chwili stracił całą ścianę porwaną przez wodę.

Paweł Konieczny w Głuchołazach sprawdzi, jak przebiega odbudowa krajowej 40, gdzie wciąż trwają zwężenia i funkcjonuje most tymczasowy. Odwiedzi osoby, które nadal mieszkają w kontenerach, bo nie mogą wrócić do swoich domów. Zajrzy też do ośrodków turystycznych w Górach Opawskich, które ponownie zapraszają gości.

Martyna Czerwińska w Stroniu Śląskim opowie o śledztwie dotyczącym pękniętej tamy na potoku Morawka. Przypomni, jak doszło do tragedii i co udało się ustalić przez ostatni rok. Sprawdzi, czy ktoś poniósł odpowiedzialność, albo chociaż usłyszał zarzuty ws. opóźnionych ostrzeżeń i odwiedzi poszkodowanych, którzy z powodu deszczowego lata i mokrych murów wciąż nie mogą rozpocząć remontów. Sprawdzi też ile osób pozostaje wciąż bez domów i czy najbardziej poszkodowani mogą liczyć na wykup nieruchomości przez Wody Polskie? Będzie też szukać z powodzianami światełka w tunelu, bo to właśnie nadzieja w lepsze jutro, pozwala powodzianom żyć, planować i wierzyć, że to co najlepsze jeszcze przed nimi.

Ich relacji słuchajcie przez cały dzień w Faktach oraz na antenie radia internetowego RMF24.

Powódź 2024 - co się wydarzyło?

Wszystko zaczęło się 13 września 2024 roku. Intensywne opady deszczu, wywołane przez sztorm Boris, zamieniły spokojne rzeki w rwące potoki. Najbardziej ucierpiały Kłodzko, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Głuchołazy, Prudnik, Nysa, Bystrzyca Kłodzka, Szprotawa i Lewin Brzeski. 15 września pękła tama w Stroniu Śląskim - fala powodziowa była czterokrotnie większa od zakładanej. Premier Donald Tusk ogłosił stan klęski żywiołowej, zamknięto szkoły i urzędy. Dla wielu mieszkańców to był początek najtrudniejszego rozdziału w życiu.

Bądźcie z nami. Słuchajcie Faktów RMF FM i radia internetowego RMF24 - razem wracamy do miejsc, gdzie nadzieja rodzi się na nowo.

Radio RMF24
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24

 Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.