Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt nowelizacji ustawy, który przewiduje zamrożenie sprzedaży państwowych gruntów rolnych aż do 2036 roku. To kolejny krok w kierunku ochrony zasobów Skarbu Państwa i wsparcia polskich rolników. Projekt został już opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Sprzedaż działek zamrożona na 10 lat (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują wstrzymanie sprzedaży ziemi do 30 kwietnia 2026 roku, jednak nowe regulacje wydłużają ten okres o kolejne 10 lat.

"Nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie będą sprzedawane do 2036 roku" - zaznaczono w projekcie. Oznacza to, że przez najbliższą dekadę państwowe działki pozostaną poza zasięgiem kupujących, a ich główną formą użytkowania będzie dzierżawa.

Dzierżawa zamiast sprzedaży - korzyści dla rolników

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji podkreślono, że dzierżawa jest obecnie podstawową formą rozdysponowania nieruchomości rolnych należących do Skarbu Państwa. Jak wskazano, dzierżawa państwowych gruntów jest stosunkowo niedroga w porównaniu do kosztów nabycia nieruchomości i dlatego pozwala rolnikom na nieangażowanie kapitału w zakup ziemi, dając im możliwość przeznaczenia go na dokonywanie inwestycji w prowadzone gospodarstwa.

Według najnowszych danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), na koniec 2024 roku w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdowało się 1 330 tys. hektarów gruntów. Z tego aż 1 044 tys. hektarów zostało oddanych w dzierżawę, co stanowi wzrost o 6,7 tys. hektarów w porównaniu do końca 2023 roku.

Obecne przepisy dopuszczają sprzedaż nieruchomości rolnych należących do Skarbu Państwa, jednak wyłącznie na ściśle określonych warunkach. Może się ona odbyć jedynie za zgodą ministerstwa rolnictwa, na wniosek dyrektora generalnego KOWR. Takie rozwiązanie ma na celu zachowanie kontroli nad zasobami państwowymi i zapewnienie, że ziemia pozostanie w rękach polskich rolników.

Postulaty organizacji rolniczych spełnione

Projekt nowelizacji ustawy jest odpowiedzią na postulaty organizacji rolniczych, które od dawna domagały się dalszego wstrzymania sprzedaży państwowej ziemi rolnej. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że "dotychczasowe doświadczenia wskazują, że dzierżawa jest korzystna dla rolników, a zatem zasadne jest wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu o kolejne 10 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2036 r.".

Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie 1 maja 2026 roku.