Długi listopadowy weekend 2025 zapowiada się wyjątkowo zmiennie – od słonecznych i ciepłych chwil na południu, po chłód, mgły i opady deszczu na północy kraju. Sprawdź najnowszą prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dowiedz się, jaka pogoda czeka nas od 8 do 11 listopada, by odpowiednio zaplanować wypoczynek i rodzinne wyjazdy.

/ Shutterstock

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Dla większości z nas długi weekend listopadowy 2025 będzie naprawdę długi, bo czterodniowy - od soboty 8 listopada aż do wtorku 11 listopada, kiedy przypada Narodowe Święto Niepodległości. Wiele osób planuje wyjazdy i odpoczynek na świeżym powietrzu. Gdzie warunki będą najlepsze? IMGW opublikował najnowszą prognozę pogody.

Długi weekend listopadowy 2025: Prognoza pogody IMGW

Początek weekendu (8-9 listopada) zapowiada się dość pogodnie, z przewagą słońca, zwłaszcza na południu kraju. Temperatura w tych dniach, jaką przewidują meteorolodzy, to od 10 do 12 st. C na północy oraz nawet 13-15 st. C na południu Polski. W górach możliwe są jeszcze wyższe temperatury i więcej słońca, co sprzyja jesiennym wycieczkom.

W drugiej części weekendu (10-11 listopada) pojawi się więcej chmur, a miejscami mogą wystąpić opady deszczu. W centralnej i północnej Polsce prognozowane są gęste mgły oraz niskie chmury, które mogą utrzymywać się przez większość dnia. W regionach pochmurnych i mglistych temperatura spadnie do 5-7 st. C.

Synoptycy IMGW ostrzegają, że suma opadów może być wyższa niż zwykle, szczególnie na północy i w górach. Mimo przewagi chmur, na południu i w górach wciąż możliwe są przejaśnienia i wyższa temperatura.

/ IMGW / Materiały prasowe

/ IMGW / Materiały prasowe

/ IMGW / Materiały prasowe

/ IMGW / Materiały prasowe