Uszkodzony dach bazyliki

W Małopolsce strażackie interwencje dotyczyły przede wszystkim gałęzi zalegających na drogach. To wynik silnego wiatru, jaki towarzyszył burzom.

W niektórych miejscowościach, w tym w samym Krakowie, spadł grad o średnicy nawet 2-3 centymetrów. W niektórych miejscowościach gradu było tyle, że krajobraz zmienił się na zimowy.

Grad w miejscowości Rybna Gorąca Linia RMF FM

Strażacy zabezpieczali także uszkodzone dachy. Jak informuje dziennikarz RMF FM Paweł Konieczny, ucierpiało między innymi pokrycie bazyliki w Trzebini.

Kilka samolotów, które miały zaplanowane lądowanie w Balicach zanotowało opóźnienia, jeden lot, z Londynu przekierowano do Wrocławia.

O godz. 8 rozpocznie się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego u wojewody małopolskiego.

/ Gorąca Linia RMF FM

Ewakuacja z domu wielorodzinnego

Dużo pracy mieli też strażacy w województwie śląskim - szczególnie na południu regionu.

Usuwali tam przede wszystkim połamane przez wiatr drzewa i wypompowywali wodę.

Jak informuje śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek, w Woli w powiecie pszczyńskim konieczna była ewakuacja 18 osób z domu wielorodzinnego - uszkodzony został dach tego budynku i woda dostawała się do dwóch mieszkań.

Najwięcej zgłoszeń o skutkach burz było w powiecie cieszyńskim - ponad 100 oraz w powiatach żywieckim i bielskim.

Alerty IMGW

Dziś również pogoda może być niespokojna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia niemal dla całego kraju. "Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, a punktowo do około 85 km/h. Lokalnie grad" - alarmują synoptycy.

/ IMGW /

Alert obowiązuje w piątek w godzinach popołudniowych i wieczornych.

W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stopnia wydane dla części woj. podkarpackiego przed upałem. Do godz. 18 w piątek temperatura może tam osiągnąć 30 st. C. W nocy spadnie do ok. 18-19 st. C.