Prowadzący pytał, czy nie grozi nam sytuacja, że obudzimy się i okaże się, że mamy dwóch prezydentów. Nie spodziewam się, żeby nam to groziło, choć oczywiście pewnie będą obozy, które będą twierdzić, że inny kandydat, czyli nasz kandydat, wygrał te wybory, bo one zostały sfałszowane. Dopóki nie będzie twardych na to dowodów, należy zachować daleko posuniętą ostrożność, żeby też nie nadmiernie rozhuśtywać te emocje - podkreśliła.

Łoboda: Nie było rozliczania

Rzeczniczka klubu KO była pytana o to, co działo się na powyborczym spotkaniu w łonie Koalicji Obywatelskiej.

Nie było rozliczania, nie było wskazywania winnych. Nie było mowy o tym, że będziemy "ucinać głowy". Myślę, że to co powinniśmy zrobić, to na pewno przeanalizować, co poszło nie tak, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość - powiedziała Dorota Łoboda.

Nie było tam ani w nas żądzy krwi, ani w premierze Tusku - dodała.

Rzeczniczka klubu KO mówiła też o planowanym na 11 czerwca sejmowym wystąpieniu Donalda Tuska. Wystąpienie ma być uzgodnione z koalicjantami i wtedy się dowiemy, jakie są te główne cele, na które godzi się cała koalicja - wyjaśniła.

Dlaczego Roman Giertych?

Dorota Łoboda odpowiadała na pytanie jednego ze słuchaczy RMF FM: Dlaczego zgodziliście się na przyjęcie do Platformy skrajnie prawicowego Romana Giertycha?

To jest bardzo celne pytanie i że ono trafiło do mnie, bo ja nie ukrywam, że akurat moje przekonania, moje poglądy różnią się diametralnie od poglądów Romana Giertycha - mówiła rzeczniczka klubu KO.

Na razie nie został przyjęty. Na razie zadeklarował, że złoży tam deklarację. Myślę, że zostanie przyjęty do koła w Kielcach. Stamtąd kandydował - dodała.

Jest to jakaś naturalna droga osób, które są w Koalicji Obywatelskiej, które są naszymi posłami. Ja też startując w wyborach, nie byłam w Platformie Obywatelskiej, byłam kandydatką niezależną i do tej Platformy wstąpiłam - mówiła Łoboda.

Rozumiem, że premier Donald Tusk ceni Romana Giertycha. Roman Giertych ma swoje zasługi w walce z Prawem i Sprawiedliwością - powiedziała.

Dlaczego PO nie przyciąga młodych?

Dlaczego Platforma Obywatelska nie może stworzyć naprawdę jakiejś oferty przyciągającej młodych i osób ze wsi do swojej partii, jak PSL i PiS - brzmiało inne z pytań od słuchaczy RMF FM.

To jest jedno z tych przemyśleń, które mamy po kampanii wyborczej, bo chyba po raz pierwszy zdarzyło się, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości przyciągnął więcej głosów młodych osób niż kandydat Koalicji Obywatelskiej. Tak do tej pory nie było - nie ukrywała Łoboda.

Powinniśmy mieć propozycje skierowane przede wszystkim do młodych osób. Ja rozmawiam z młodymi osobami, mam córki, studentki i one mają też swoich znajomych. I tutaj temat akademików i mieszkań jest tym, który się wybija na pierwsze miejsce - powiedziała rzeczniczka klubu KO.

Komunikacja głównie odbywa się przez media społecznościowe i to przez te media, na których my jesteśmy słabsi - zaznaczyła.

