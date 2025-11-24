805 – tylu kozic doliczyli się wspólnie Polacy i Słowacy w trakcie jesiennego liczenia tych zwierząt. Dane opublikowane przez słowacki Tatrzański Park Narodowy (TANAP) wskazują na 15-procentowy spadek liczebności w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Tatrzańskie kozice policzone / Shutterstock

Liczenie przeprowadzono 5 listopada jednocześnie po polskiej i słowackiej stronie gór.

U naszych południowych sąsiadów zaobserwowano 587 kozic, a u nas - 218.

Wśród nich było 69 młodych urodzonych w tym roku.

Populacja spadła o 15 procent

Wyniki tegorocznej akcji oznaczają spadek liczebności populacji o 15,17 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy naliczono 949 kozic. Jak podkreślają słowaccy przyrodnicy, wpisuje się to w długotrwały trend wahań populacji tych zwierząt.

Nowe badania i programy ochrony

Dyrektor TANAP, Michal Babnič, zapowiedział, że odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn spadku liczebności mają przynieść nowe badania w ramach programu transgranicznego. W projekcie, w którym uczestniczą m.in. oba Tatrzańskie Parki Narodowe oraz Techniczny Uniwersytet w Zwoleniu, planowane jest zbieranie próbek genetycznych, analiza DNA oraz poszerzanie wiedzy o kozicach, ale także o świstaku tatrzańskim.

Interreg Polska-Słowacja: Ochrona endemitów

Jednym z kluczowych działań na rzecz ochrony kozicy będzie projekt "Ochrona wspólnych endemitów" w ramach programu Interreg Polska-Słowacja, który ma ruszyć w przyszłym roku. Obejmie on m.in. genetyczną inwentaryzację populacji, ocenę zdrowia zwierząt, analizę łączności siedlisk oraz długoterminowe monitorowanie tatrzańskich gatunków wysokogórskich.

Przyczyny spadku liczebności

Eksperci wskazują, że na zmniejszenie liczby kozic wpływa wiele czynników, takich jak genetyczna izolacja gatunku, presja drapieżników, rosnący ruch turystyczny oraz łamanie zasad obowiązujących w parkach narodowych.

Liczenie kozic - tradycja od lat 50.

Liczenie kozic w Tatrach prowadzone jest od 1954 roku, a wspólnie ze słowackim TANAP-em od 1959 roku. Akcja odbywa się dwa razy w roku - wiosną i jesienią. Jesienią określana jest liczebność całej populacji, natomiast wiosną sprawdzana jest liczba młodych osobników. Przez lata obserwowano znaczne wahania liczebności tych zwierząt - po drastycznym spadku pod koniec XX wieku, w 2007 roku nastąpił gwałtowny wzrost populacji.