Tegoroczna jesień przyniesie zróżnicowaną aurę, a poszczególne miesiące będą się od siebie wyraźnie różnić - wynika z eksperymentalnej prognozy długoterminowej na jesień 2025 roku, którą opublikował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wrześniu odczujemy jeszcze ostatnie tchnienie lata - i to upalnego. Potem będzie niestety znacznie gorzej. Kiedy pierwsze przymrozki?

Pogoda na jesień 2025 – prognoza IMGW na wrzesień, październik i listopad / Shutterstock

Wrzesień: Ciepły i suchy początek jesieni

Według IMGW opady deszczu w tym miesiącu nie dadzą nam się we znaki. Wrzesień ma być suchy, a więc sprzyjający aktywnościom na świeżym powietrzu. Suma opadów atmosferycznych prognozowana jest jako "poniżej normy wieloletniej".

Wrzesień zapowiada się też cieplej niż zwykle. Początek miesiąca przyniesie nawet upały. Aż do 5 września synoptycy prognozują, że temperatura wyniesie od 24 do nawet 30 st. C. We wtorek, 2 września, 30 kresek zobaczymy w centralnej Polsce. W środę, 3 września, najgoręcej będzie na wschodzie kraju. Czwartek, 4 września, przyniesie upał praktycznie we wszystkich województwach, a w piątek 29 st. C będzie na Podkarpaciu. W weekend, 7 i 8 września, temperatura będzie od 17 do 26 stopni i tak będzie co najmniej do środy, 10 września.

Pogoda na jesień 2025 / IMGW / Materiały prasowe

Październik i listopad: Więcej deszczu i pierwsze przymrozki

W październiku i listopadzie pogoda niestety zmieni się i to diametralnie. Synoptycy IMGW prognozują, że te miesiące przyniosą więcej opadów. W październiku możliwe są intensywne deszcze. Średnia temperatura będzie za to w normie w porównaniu do poprzednich lat.

W listopadzie możliwe są już pierwsze przymrozki, a lokalnie nawet opady śniegu, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju. Na pewno jednak nie zabraknie deszczu. Opady będą intensywne i to na terenie całego kraju.

Pogoda na jesień 2025 / IMGW / Materiały prasowe