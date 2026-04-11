​W sobotę na zachodzie kraju będzie pogodnie, a temperatura maksymalna wyniesie około 13 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum będzie pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu - wynika z prognozy synoptyka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Wydano ostrzeżenie przed przymrozkami dla 15 województw.

Synoptycy prognozują, że w sobotę w zachodniej części kraju będzie pogodnie, natomiast w Polsce centralnej oraz wschodniej będzie występować zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie temperatura maksymalna wyniesie około 13 st. C, chłodniej na wschodzie: od 8 do 10 stopni Celsjusza, nad morzem około 8 st. C. Wiatr słaby, na zachodnim wybrzeżu okresami umiarkowany.

W nocy możliwe przelotne opady deszczu

Noc z soboty na niedzielę będzie pogodna, jedynie na wschodnich krańcach kraju w początkowych fazach nocy możliwe są przelotne opady deszczu.

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed przymrozkami dla niemal całego kraju. Wolne od ostrzeżeń pozostaje jedynie województwo lubuskie. Alerty zaczną obowiązywać o godz. 21 w sobotę i potrwają do godz. 8 w niedzielę.

W znacznej części kraju prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 2 st. C, przy gruncie do minus 5 st. C. Z kolei w południowych i południowo-wschodnich powiatach woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego przewidywany jest spadek temperatury do około minus 4 st. C, przy gruncie do minus 8 st. C. Lokalnie w kotlinach górskich do minus 10 st. C. Nad ranem, we wschodniej i południowej części kraju możliwe są silne zamglenia oraz lokalne krótkotrwałe mgły.

Jaka pogoda nas czeka w niedzielę?

Z prognozy IMGW wynika, że w niedzielę w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. We wschodniej części możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 14 st. C na południowym zachodzie, od 10 do 13 st. C w centrum i na wschodzie oraz około 11 st. C na wybrzeżu. Najzimniej będzie w okolicach Helu - tam termometry nie wskażą więcej niż około 6 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków południowo-wschodnich, słaby w centrum i na wschodzie, słaby i umiarkowany na zachodzie, w ciągu dnia miejscami porywisty.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W województwach zachodnich temperatura wyniesie od 5 do 7 st. C, natomiast na wschodzie prognozowane są przygruntowe przymrozki do około minus 2 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby na wschodzie, z kolei na zachodzie słaby i umiarkowany.