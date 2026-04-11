​Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybrała w sobotę 15 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika. Funkcję wiceprzewodniczących objęli Barbara Nowacka, Adam Szłapka, Andrzej Domański, Radosław Sikorski i Rafał Grupiński oraz 10 tych, którzy byli wiceszefami Platformy Obywatelskiej. Sekretarzem generalnym pozostał Marcin Kierwiński, zaś skarbnikiem szef KPRM Jan Grabiec.

W sobotę odbyła się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej / Leszek Szymański / PAP

Partia Tuska ma 15 wiceprzewodniczących

Na wiceprzewodniczących wybrano wszystkich tych, którzy pełnili te funkcje w Platformie Obywatelskiej. To Bartosz Arłukowicz, Borys Budka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ewa Kopacz, Izabela Leszczyna, Dorota Niedziela, Marzena Okła-Drewnowicz, Tomasz Siemoniak, Cezary Tomczyk i Rafał Trzaskowski. Piątka nowych wiceprzewodniczących to dawna liderka Inicjatywy Polskiej i ministra edukacji Barbara Nowacka, dawny lider Nowoczesnej i rzecznik rządu Adam Szłapka, minister finansów Andrzej Domański, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński.

Sekretarzem generalnym Koalicji Obywatelskiej został dawny sekretarz generalny PO i szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Skarbnikiem nadal będzie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

Wybór całego nowego zarządu KO ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu Rady Krajowej KO. Partia Koalicja Obywatelska powstała w październiku ubiegłego roku z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. W marcu odbyły się powszechne wybory szefów regionów i przewodniczącego KO, którym został premier Donald Tusk.