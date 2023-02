Ostrzeżenia przed silnym mrozem

Synoptycy wydali ponadto ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

W powiecie tatrzańskim, jak przekazał IMGW, "prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -10 st. C. do -7 st. C., lokalnie w obniżeniach terenu spadki do -15 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h".

Jaka jest temperatura?

Prognoza pogody na sobotę

Jak przekazał Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Polska znajdzie dziś się w zasięgu niżu, którego ośrodek będzie przemieszczał się znad Szwecji w kierunku zachodniej Rosji.

W całym kraju będzie pochmurno - dodał - z opadami różnego rodzaju. Na wschodzie i południu będą to opady śniegu i śniegu z deszczem, także marznącego. Im dalej na zachód, tym opady w większym stopniu będą przechodziły w sam deszcz. W rejonie górskim Karpat możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do 5 centymetrów. Na krańcach południowych i południowym wschodzie temperatura będzie dochodziła od minus 1 do 1 stopnia Celsjusza. W głębi kraju prognozowane są 2-3 stopnie i do 7-8 stopni na północnym zachodzie. Dokuczać będzie silniejszy wiatr, który w porywach na Wybrzeżu może osiągać do 60 km/h, a nad samym morzem nawet do 90 km/h - powiedział Michał Folwarski z IMGW-PIB.