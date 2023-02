Czterdziestu pięciu leków brakuje obecnie w polskich aptekach lub mogą być trudności z dostępem do nich. To wniosek z najnowszego wykazu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Lista jest rozsyłana przez GIF do lekarzy i farmaceutów z całej Polski, by mogli zalecać pacjentom dostępne zamienniki leków, których brakuje.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Przed tygodniem na liście leków, których brakuje w aptekach, były 53 preparaty. Jak ustalił nasz dziennikarz, w ostatnich dniach poprawiła się dostępność leków stosowanych w nadczynności tarczycy, części aerozoli z glikokortykosteroidami oraz większości antybiotyków. Trudności dotyczą szczepionek odczulających, leków przeciwpadaczkowych oraz przeciwcukrzycowych nowej generacji. Cały czas, jak podkreślają farmaceuci, są problemy z dostępem do produktów z grupy antybiotyków, wśród nich do zawiesin z cefuroksymem. Naczelna Rada Aptekarska zwraca uwagę na obecne ograniczenia w dostępie do produktów stosowanych w immunoterapii swoistej. Dystrybuowane ilości nie pokrywają dużego zapotrzebowania ze strony pacjentów. W ostatnich dniach pojawiły się też problemy z dostępem do jednego z leków na nadciśnienie. Powodem jest wstrzymanie produkcji przez zagranicznego producenta. Jak ustalił nasz reporter w Ministerstwie Zdrowia, rosną szanse, że produkcja tego leku zostanie wznowiona w Polsce. Trwają rozmowy z firmami na ten temat - potwierdził to w rozmowie z naszym dziennikarzem wiceminister zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową Maciej Miłkowski. Ważne, przeczytaj: Kolejny apel o łatwiejszy dostęp do terapii genowej dla dzieci z SMA. Resort nie planuje zmian Opracowanie: Katarzyna Jasińska