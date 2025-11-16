​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla północno-wschodnich regionów kraju. Mieszkańcy kilku województw muszą przygotować się na marznące opady deszczu i śniegu, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź.

/ Shutterstock

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami dla północno-wschodnich województw.

Ostrzeżenia dotyczą części województw: pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

W wybranych powiatach warmińsko-mazurskiego i podlaskiego ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 13.

Prognozowane są słabe opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia IMGW. Marznące opady i gołoledź

W województwie warmińsko-mazurskim ostrzeżenia dotyczą powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego i węgorzewskiego. Z kolei w województwie podlaskim alerty obejmują powiaty: augustowski, sejneński, sokólski, suwalski oraz miasto Suwałki. W tych miejscach ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 10 do 13.

Według prognoz, w regionach objętych ostrzeżeniem spodziewane są słabe opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu, który może zamarzać na powierzchniach, tworząc niebezpieczną gołoledź. Ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Apel o ostrożność

Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza kierowców i pieszych. Śliskie nawierzchnie mogą utrudniać poruszanie się i zwiększać ryzyko wypadków. Zaleca się śledzenie komunikatów pogodowych i dostosowanie planów do aktualnych warunków atmosferycznych.

Niedziela: Ochłodzenie i śliskie drogi

W niedzielę w ciągu dnia w krajupojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych. Temperatura wyniesie od 2 do 6 st. C na północy oraz od 8 do 12 st. C w centrum i na południu.

Na Dolnym Śląsku możliwe są rozpogodzenia i nawet 13 st. C, jednak w górach przewidywane jest całkowite zachmurzenie i opady.

Poniedziałek: Burze i śnieg w górach

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie kolejne opady deszczu, a na północnym zachodzie także deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Wysoko w Sudetach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 5 cm. Temperatura w nocy od 0 do 6 st. C, lokalnie na południu do 7 st. C.

W poniedziałek pogoda stanie się jeszcze bardziej dynamiczna - na wybrzeżu mogą wystąpić gwałtowne opady deszczu i śniegu, a także burze. W górach prognozowane są znaczne przyrosty pokrywy śnieżnej, zarówno w Sudetach, jak i w Karpatach. Temperatura w całym kraju nie przekroczy 10 st. C.