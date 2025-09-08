Mural autorstwa Banksy’ego przedstawiający sędziego, który uderza leżącego na ziemi protestującego, pojawił się w poniedziałek na ścianie budynku Royal Courts of Justice w Londynie, gdzie mieści się Wysoki Trybunał. Dzieło szybko zostało zasłonięte przez strażników.

Ochroniarze stoją przy metalowej barierze zasłaniającej dzieło Banksy’ego przedstawiające sędziego uderzającego młotkiem protestującego, Londyn 8 września 2025 r. / East News

Zdjęcie muralu pojawiło się na oficjalnym profilu Banksy’ego na Instagramie, co poświadcza jego autorstwo. Artysta podpisał fotografię "Royal Courts of Justice. London". Dzieło powstało na zewnętrznej ścianie budynku Queen's Building, który jest częścią kompleksu sądowego.

Instagram Post

Choć mural nie nawiązuje do żadnej konkretnej sprawy ani zdarzenia, to powstał zaledwie dwa dni po zatrzymaniu 890 osób podczas protestu w stolicy Wielkiej Brytanii wspierającego zdelegalizowaną propalestyńską grupę Palestine Action.

Mural Banksy'ego w Londynie został zasłonięty. Podano powody

Na portalach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, które świadczą o tym, że dzieło zostało już przykryte dużymi płachtami plastiku i dwiema metalowymi barierami. Przed muralem pojawili się także ochroniarze.

Rzecznik Royal Courts of Justice powiedział w rozmowie z "Guardianem", że praca Banksy’ego zostanie zdjęta, ponieważ budynek jest zabytkiem i musi zachować oryginalny charakter. Gmach Queen's Building został oddany do użytku w 1964 r. i jest wpisany na listę zabytków o szczególnym znaczeniu architektonicznym lub historycznym.