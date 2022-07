Świadkami niezwykłego zjawiska byli ostatnio mieszkańcy Dakoty Południowej w USA. Niebo zmieniło kolor na zielony. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo zdjęć.

/ Twitter / Shutterstock

Zielone niebo to stosunkowo rzadkie zjawisko, dlatego we wtorek zrobiło ono tak wielkie wrażenie na mieszkańcach Dakoty Południowej, którzy w internecie masowo publikowali zdjęcia i filmy.

Jak się okazuje, było to spowodowane zbliżającym się w ten rejon derecho. To rozległa i długotrwała burza wiatrowa, która swoim zasięgiem może objąć bardzo duży obszar, np. powierzchnie kilku krajów. Burza ta jest związana z linią szkwałową bądź ze zjawiskami bow echo, które tworzą się w silnie rozwiniętych burzach wielokomórkowych.

Jak informuje National Weather Service, burza, która dotarła właśnie w te miejsca, przyniosła wiatr wiejący z prędkością do 99 mil na godzinę.

Ale zanim derecho uderzyło w miast Sioux Falls w Dakocie Południowej, burza sprawiła, że ​niebo zmieniło kolor na zielony, co jest niezwykłym zjawiskiem pogodowym - informuje "The New York Times".

Myślę, że przykuł on uwagę wielu ludzi, ponieważ niebo miało ten wyjątkowy zielony kolor - powiedział Peter Rogers, meteorolog z biura Weather Service w Sioux Falls. Domyślam się, że ze względu na wyjątkowy kolor, prawdopodobnie będzie to temat do dyskusji na dość długi czas - dodał.

Według Weather Service zielone niebo przed burzą lub w jej trakcie może być wskaźnikiem silnego gradu. I chociaż kolor nieba może być wskaźnikiem nadchodzących trudnych warunków pogodowych, nie zawsze tak jest - powiedział Rogers.

Zazwyczaj zielone niebo pojawia się w godzinach popołudniowych albo wieczornych. Taki kolor nieba powstaje dzięki temu, w jaki sposób duże krople deszczu i grad rozpraszają światło. Przepuszczają one jedynie światło błękitne. To - w połączeniu z żółtawą barwą nieba podczas zachodu słońca - daje właśnie taki kolor.