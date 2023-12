NASA opublikowała zdjęcie gromady "Choinka", które w jak największym stopniu ma przypominać faktyczne bożonarodzeniowe drzewko. W tym celu połączono obrazy tej gromady gwiazd, zebrane z pomocą różnych, naziemnych i kosmicznych instrumentów. Charakterystyczny kształt drzewka w zielonym kolorze przynoszą optyczne dane z 0,9-metrowego teleskopu WIYN z Kitt Peak National Observatory w Górach Quinlan w Arizonie.

Gromada Choinka / NASA/CXC/SAO; T.A. Rector (NRAO/AUI/NSF and NOIRLab/NSF/AURA) and B.A. Wolpa (NOIRLab/NSF/AURA); NASA/NSF/IPAC/CalTech/Univ. of Massachusetts; NASA/CXC/SAO/L. Frattare & J.Major / Materiały prasowe

Niebieskie i białe światełka, które mrugają w animowanej wersji zdjęcia to młode gwiazdy obserwowane w promieniowaniu rentgenowskim przez należące do NASA kosmiczne Chandra X-ray.

Obraz białych gwiazd w tle to z kolei wyniki obserwacji w bliskiej podczerwieni wykonanej ponad 20 lat temu w ramach przeglądu nieba Two Micron All Sky Survey.

Aby kosmiczna "Choinka" stała przepisowo w pionie, jej obraz trzeba było jeszcze przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 160 stopni.

NGC 2264 to młoda gromada otwarta, odległa od Ziemi o ponad 2,5 tysiąca lat świetlnych, którą widzimy w gwiazdozbiorze Jednorożca. Są tam gwiazdy zarówno mniejsze, jak i większe od naszego Słońca, od masy mniejszej niż 1/10 do 7 mas naszej gwiazdy, w wieku od miliona do 5 milionów lat.

Rozpiętość "Choinki" sięga 30 lat świetlnych.

W młodych gwiazdach zachodzi wiele gwałtownych procesów, które wpływają na zmiany ich jasności w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Pokazane w animacji błyski są oczywiście sztuczne, bo naturalne błyski nie są w żaden sposób skoordynowane.