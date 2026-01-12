Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla wschodniej Polski oraz alerty przed gołoledzią dla zachodnich regionów kraju. Temperatura może spaść nawet do minus 22 stopni Celsjusza, a marznące opady deszczu i mżawki mogą znacznie utrudnić sytuację na drogach. Ostrzeżenia obowiązują do środy rano.

Gdzie będzie najzimniej?

IMGW ostrzega przed wyjątkowo niskimi temperaturami we wschodniej części Polski. Ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem objęły województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz wschodnie części Małopolski, Mazowsza i województwa warmińsko-mazurskiego.

Według prognoz, w nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę temperatura minimalna wyniesie od minus 18 do minus 15 stopni Celsjusza, a lokalnie może spaść nawet do minus 22 stopni.

W ciągu dnia termometry pokażą od minus 10 do minus 7 stopni, miejscami nawet minus 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, o średniej prędkości od 5 do 15 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać do środy, do godziny 9:00.

Gołoledź na zachodzie i trudne warunki na drogach

Zachodnia część kraju musi przygotować się na marznące opady deszczu i mżawki, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź. Ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi wydano dla województw opolskiego, dolnośląskiego oraz części lubuskiego. Największe nasilenie opadów prognozowane jest między 2:00 a 7:00 rano we wtorek. Alerty będą obowiązywać od wtorku, godziny 1:00 w nocy do 16:00 tego samego dnia.

Trudniejsza sytuacja - według prognoz - czeka mieszkańców zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz wschodniej części województwa lubuskiego. Tam IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami. Również w tych regionach wystąpią słabe opady deszczu i mżawki, powodujące gołoledź. Ostrzeżenia II stopnia będą obowiązywać od wtorku, godziny 1:00 do 16:00.

Co oznacz I, a co II stopień ostrzeżeń?

Ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Z kolei ostrzeżenie II stopnia przewiduje już wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować duże straty materialne oraz poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Opady śniegu w najbliższych godzinach na mapach pogodowych.

Na poniższej mapie sprawdzisz, gdzie pojawią się opady śniegu w najbliższych godzinach.

Kolejna mapa pokazuje rozkład temperatury w kraju.