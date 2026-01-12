Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla wschodniej Polski oraz alerty przed gołoledzią dla zachodnich regionów kraju. Temperatura może spaść nawet do minus 22 stopni Celsjusza, a marznące opady deszczu i mżawki mogą znacznie utrudnić sytuację na drogach. Ostrzeżenia obowiązują do środy rano.

IMGW ostrzega przed mrozem i gołoledzią we wschodniej i zachodniej części kraju / IMGW / Shutterstock

Gdzie będzie najzimniej?

IMGW ostrzega przed wyjątkowo niskimi temperaturami we wschodniej części Polski. Ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem objęły województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz wschodnie części Małopolski, Mazowsza i województwa warmińsko-mazurskiego.

Według prognoz, w nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę temperatura minimalna wyniesie od minus 18 do minus 15 stopni Celsjusza, a lokalnie może spaść nawet do minus 22 stopni.

W ciągu dnia termometry pokażą od minus 10 do minus 7 stopni, miejscami nawet minus 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, o średniej prędkości od 5 do 15 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać do środy, do godziny 9:00.