Przełom lutego i marca przyniesie spore zmiany w pogodzie. Zimowa aura, opady śniegu i mróz ustąpią miejsca promieniom słońca i iście wiosennym wskaźnikom temperatury - wynika z prognozy synoptyka Onetu Pawła Albertusiaka.

Na przełomie lutego i marca czeka nas znaczące ocieplenie / Shutterstock

Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie na pogodę nie będziemy mieli okazji narzekać. Z opublikowanej przez synoptyka portalu Onet prognozy pogody wynika, że przełom lutego i marca przyniesie długo wyczekiwaną wiosenną aurę za oknami.

Przełom lutego i marca przyniesie ocieplenie

Pogoda będzie zachęcać do aktywności fizycznej. Ujemne wskaźniki temperatury ustąpią miejsce dodatnim, które będą się wahać między 10 a 15 st. Celsjusza. Jeszcze cieplej może być na południu i południowym zachodzie.

Za zmiany w pogodzie ma odpowiadać potężny antycyklon. Ocieplenie wiąże się z wędrówką frontów atmosferycznych, co z kolei może też spowodować opady deszczu czy zachmurzenia.

Zgodnie z prognozą wiosenna aura może się w Polsce utrzymać do końca pierwszego tygodnia marca. Zimno może być jedynie w nocy, gdy temperatura spadnie poniżej zera.

We wtorek duże zachmurzenie. Prognoza IMGW

Nim nastąpi wyraźne ocieplenie w najbliższych dniach jeszcze będziemy odczuwać skutki zimy. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek będzie zachmurzenie duże - na zachodzie, południu oraz nad morzem z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, zaś na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem.

Z kolei na obszarach podgórskich województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz w Karpatach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm, wysoko w Tatrach o około 15 cm.

Po południu na północnym wschodzie oraz miejscami na południowym wschodzie temperatura powietrza spadać będzie poniżej 0 st. C na skutek czego nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na północnym wschodzie do 7 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, tam też wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Szczególnie na zachodzie oraz Pomorzu. Miejscami, za wyjątkiem zachodu opady śniegu i deszczu ze śniegiem, tylko na południu początkowo opady deszczu.

IMGW zwraca uwagę także na to, że na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich w Karpatach drogi i chodniki będą śliskie. Na zachodzie i północy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna na północnym wschodzie od minus 4 st. C do minus 2 st. C, na pozostałym obszarze od 0 st. C do 2 st. C. Wiatr słaby, na południowym wschodzie umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na zachodzie zmienny. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km/h.

