Czy to już wiosna? Co prawda poranki wciąż chłodne, miejscami nawet mroźne, ale w ciągu dnia czeka nas słoneczna i ciepła aura. Termometry wskażą nawet 17 stopni Celsjusza.

  • Temperatura maksymalna w czwartek do 14°C na południowym zachodzie. W piątek jeszcze cieplej.
  • Jaka pogoda czeka nas w najbliższym czasie? O tym przeczytasz poniżej.
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Zobacz również:

Nawet 14 stopni w czwartek

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w czwartek zachmurzenie będzie małe, na północy i zachodzie kraju okresami umiarkowane. Na południu kraju początkowo silne zamglenia. 

Temperatura maksymalna od 2 st. C na północnym wschodzie, 6 st. C, 8 st. C w centrum, na południu i nad morzem do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze okresami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i południowy.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m, głównie na zachodzie kraju i w dolinach podgórskich. Temperatura minimalna minus 6 st. C, minus 3 st. C na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich Karpat, minus 2 st. C, 0 st. C w centrum do około 3 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek jeszcze cieplej

W piątek na południu zachmurzenie małe, w centrum i na północy Polski umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna około 5 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonie Helu, około 11 st. C w centrum do nawet 16 st. C na południowym zachodzie kraju

Wiatr słaby, na południowym zachodzi i nad morzem okresami umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru 60 km/h.

Piękny i słoneczny weekend

Ciepłe i słoneczne w wielu regionach będą także kolejne dni. W sobotę na południowym zachodzie kraju termometry wskażą nawet 17 st. C.

Europa północna będzie pod wpływem rozległych niżów z ośrodkami w rejonie Islandii oraz nad Morzem Norweskim. Pozostały obszar kontynentu pozostanie w strefie oddziaływania wyżów. Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad zachodnią Ukrainą. Z południowego zachodu zacznie napływać polarna morska masa powietrza, na zachodzie cieplejsza, bardziej na wschód nieco chłodniejsza, tylko na wschodzie będzie zalegać chłodna masa pochodzenia arktycznego. Zaznaczy się spadek ciśnienia.

Sprawdź mapy pogodowe