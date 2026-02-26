Czy to już wiosna? Co prawda poranki wciąż chłodne, miejscami nawet mroźne, ale w ciągu dnia czeka nas słoneczna i ciepła aura. Termometry wskażą nawet 17 stopni Celsjusza.

Ciepła, słoneczna pogoda nadchodzi / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Temperatura maksymalna w czwartek do 14°C na południowym zachodzie. W piątek jeszcze cieplej.

Jaka pogoda czeka nas w najbliższym czasie? O tym przeczytasz poniżej.

Nawet 14 stopni w czwartek

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w czwartek zachmurzenie będzie małe, na północy i zachodzie kraju okresami umiarkowane. Na południu kraju początkowo silne zamglenia.

Temperatura maksymalna od 2 st. C na północnym wschodzie, 6 st. C, 8 st. C w centrum, na południu i nad morzem do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze okresami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i południowy.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m, głównie na zachodzie kraju i w dolinach podgórskich. Temperatura minimalna minus 6 st. C, minus 3 st. C na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich Karpat, minus 2 st. C, 0 st. C w centrum do około 3 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek jeszcze cieplej

W piątek na południu zachmurzenie małe, w centrum i na północy Polski umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna około 5 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonie Helu, około 11 st. C w centrum do nawet 16 st. C na południowym zachodzie kraju.

Wiatr słaby, na południowym zachodzi i nad morzem okresami umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru 60 km/h.

Piękny i słoneczny weekend

Ciepłe i słoneczne w wielu regionach będą także kolejne dni. W sobotę na południowym zachodzie kraju termometry wskażą nawet 17 st. C.

Europa północna będzie pod wpływem rozległych niżów z ośrodkami w rejonie Islandii oraz nad Morzem Norweskim. Pozostały obszar kontynentu pozostanie w strefie oddziaływania wyżów. Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad zachodnią Ukrainą. Z południowego zachodu zacznie napływać polarna morska masa powietrza, na zachodzie cieplejsza, bardziej na wschód nieco chłodniejsza, tylko na wschodzie będzie zalegać chłodna masa pochodzenia arktycznego. Zaznaczy się spadek ciśnienia.