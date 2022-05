Francuskie i hiszpańskie służby meteorologiczne ogłosiły w nadchodzących dniach falę bezprecedensowych upałów w obu krajach. Prognozy przewidują, że temperatura będzie najwyższa od 20 lat w maju i osiągnie poziom zwykle obserwowany w sierpniu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zgodnie z prognozami Narodowej Agencji Meteorologicznej w Hiszpanii (Aemet) temperatura pod koniec tygodnia będzie wyższa od 10 do 15 stopni niż średnia sezonowa w dużej części Hiszpanii, a w Sewilli, Kordobie czy Badajoz może sięgnąć nawet 40 stopni.

We Francji w tym tygodniu spodziewane są również rekordowo wysokie temperatury jak na maj; 30 stopni w Nantes, 28 stopni w Rennes, 31 stopni w Bourges, 30 stopni w Strasburgu i 31 stopni w Dijon. Rekord powinien zostać osiągnięty w Dolinie Rodanu, według Meteo France 35 stopni w Montelimar i 33 stopni w Lyonie. Bardzo gorąco będzie również na południu: w Tuluzie i Bordeaux (34 stopni), a także w Montpellier (32 stopni) i Perpignan (30 stopni).

Na zachodzie i południu Francji spodziewane są również burze, gradobicia i porywiste wiatry.



Jaka pogoda w Polsce?

W Polsce w najbliższych dniach też będzie ciepło. W czwartek w Polsce bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko miejscami na północy kraju zachmurzenie umiarkowane.

Temperatura maksymalna od 20 st. C do 25 st. C; cieplej na południowym zachodzie od 26 st. C do 28 st. C oraz chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 19 st. C i na Półwyspie Helskim około 17 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, tylko na wschodnim wybrzeżu zmienny. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.