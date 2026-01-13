Ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem dla wschodniej części kraju i silnym mrozem w podgórskich rejonach województw małopolskiego i śląskiego, a także alerty I i II stopnia przed marznącymi opadami na zachodzie wydał we wtorek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW, 13.01.2026, zdj. poglądowe / Policja Zakopane/Policja Limanowa / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Ostrzeżenia pogodowe IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla województwa podlaskiego, lubelskiego oraz wschodniej części Mazowsza i województwa warmińsko-mazurskiego. Obowiązują do godz. 9.00 w środę.

Dla województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz części województwa lubuskiego i części łódzkiego Instytut prognozuje ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu oraz mżawką powodującą gołoledź. Alerty obowiązują od godz. 1.00 we wtorek do godz. 22.00.

Instytut wydał również ostrzeżenia II stopnia przed opadami marznącymi dla zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dla wschodniej części woj. lubuskiego i dla północnej części woj. dolnośląskiego. W tych częściach Polski wystąpią również słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Alerty obowiązują od godz. 6.00 we wtorek do godz. 10.00 w środę.

Dla powiatów na południu woj. śląskiego i małopolskiego IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowany jest przyrost pokrywy o 10-15 cm. Alerty obowiązują od wtorku rana do nocy tego samego dnia.

/ IMGW / Materiały prasowe

/ IMGW / Materiały prasowe

/ IMGW / Materiały prasowe

Padający śnieg, a także śnieg z deszczem, który w wyniku ujemnej temperatury powoduje gołoledź, przyczynia się do ekstremalnie trudnych warunków na drogach. Kierowcy powinni więc zachować szczególną ostrożność, ograniczyć prędkość, a także zachowywać większe niż zwykle odstępy między pojazdami.

Radar pogodowy - co oznaczają stopnie alertów?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje natomiast wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.