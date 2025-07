Ostrzeżenia przed burzami z gradem, silnym deszczem i upałem wydał w poniedziałek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W zachodnich województwach opady deszczu mogą osiągnąć do 90 mm. Burzom towarzyszyć będzie silny wiatr i lokalnie grad. Gdzie i kiedy będzie najbardziej niebezpiecznie?

Ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem i burzami wydano dla województw: lubuskiego, części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego.

Burzom miejscami towarzyszyć będzie grad oraz bardzo silne porywy wiatru, a alerty obowiązują od poniedziałkowego popołudnia do wtorkowego poranka.

Aktualne są również ostrzeżenia przed upałami, z temperaturami sięgającymi nawet 32 st. C w dzień i 20 st. C w nocy, szczególnie w województwach lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

Sprawdź szczegóły, aby lepiej przygotować się na nadchodzące burze i upały.

Ostrzeżenia pogodowe. Nie tylko upały, ale i burze z gradem

Ostrzeżenie II stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano dla woj. lubuskiego, części woj. zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Wysokość opadów może lokalnie wynieść do 90 mm. Prognozowany jest też wiatr, którego porywy w burzach mogą sięgać 90 km/h, oraz miejscami grad. Alert obowiązuje od godz. 15 w poniedziałek do wtorkowego poranka.

Ostrzeżenie pogodowe II stopnia przed burzami wydano dla woj. opolskiego i części woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm, lokalnie 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad” - poinformowano w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 18 w poniedziałek to wtorku do godz. 8.

Ostrzeżenia pogodowe: 21.07.2025, mapa burzowa / IMGW / Materiały prasowe

Ostrzeżenia przed upałami. Nawet 32 st. C

Nadal aktualne pozostają ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem . Alertem II stopnia objęto woj. lubuskie, część woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego. Temperatura maksymalna na tym obszarze może wynieść 32 st. C w dzień i 20 st. C w nocy.

Ostrzeżenie I stopnia przed upałem wydano dla większości kraju z wyjątkiem woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Termometry wskażą temperaturę 29-32 st. C. Ostrzeżenia przed upałem obowiązują do poniedziałku wieczorem.

Jak przypomina IMGW, ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

