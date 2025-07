Turcję nawiedziły ekstremalne upały, które zwiększają ryzyko pożarów - ostrzegają tureckie władze. Według ekspertów najbardziej niebezpieczne będą nadchodzące pięć do sześciu dni. Sprawdź, w których regionach będzie najgorzej.

W Turcji panują ekstremalne upały, które zwiększają ryzyko pożarów / AA/ABACA / PAP/EPA

W niektórych prowincjach temperatura może sięgnąć nawet 45 stopni. Najbardziej zagrożone pożarami są zachodnie i południowe prowincje, które mierzyły się z setkami pożarów już na początku tego miesiąca.

O czym jeszcze powinni wiedzieć wszyscy, którzy wybierają się do Turcji? Dowiesz się z tego artykułu.

Będzie ekstremalnie gorąco, może być też niebezpiecznie.

Władze w Turcji ostrzegły, że bardzo wysoka temperatura przewyższająca średnią sezonu – w połączeniu z suszą stwarzają poważne zagrożenie pożarowe.

W największych miastach Turcji - Stambule, Ankarze i Izmirze - temperatura wzrośnie odpowiednio do 36, 37 i 40 stopni Celsjusza.

Na termometrach nawet 45 stopni Celsjusza

Centrum koordynacji ds. katastrof w Stambule ostrzegło, że w nadchodzących dniach temperatura w niektórych dzielnicach może sięgnąć nawet powyżej 40 stopni Celsjusza.

W niektórych południowo-wschodnich prowincjach, takich jak Diyarbakir i Sanliurfa, termometry mogą pokazać nawet 45 stopni.

W ocenie ekspertów najbardziej niebezpieczne będą nadchodzące pięć do sześciu dni.

W Turcji panują ekstremalne upały / ERDEM SAHIN / PAP

Główna Dyrekcja Leśnictwa Turcji zaapelowała do mieszkańców, aby nie rozpalali ognisk na otwartej przestrzeni, nie wyrzucali niedopałków papierosów ani nie pozostawiali szklanych butelek na zewnątrz, co często doprowadza do wybuchów ognia.

„86 proc. pożarów lasów jest spowodowanych działalnością człowieka. Chwila niedbalstwa może wywołać pożar o katastrofalnej skali oraz doprowadzić do uwięzienia sprawcy” – ostrzegła instytucja w komunikacie prasowym.

Groźne pożary i ewakuacje

W ostatnich dniach pożary w kilku zachodnich prowincjach Turcji zmusiły setki osób do ewakuacji i wymagały intensywnych działań ratunkowych.

Płomienie rozprzestrzeniały się szybko z powodu silnego wiatru.

Tylko w ciągu ostatniego miesiąca pożary lasów spustoszyły około 25 tys. hektarów lasów w zachodniej prowincji Izmir. Trzy osoby zginęły, a dziesiątki domów zostało zniszczonych.