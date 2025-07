Nad Polskę nadciągnął upał. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia, informując, że słupki termometrów mogą dobić do 32 stopni Celsjusza. Gdzie będzie najgoręcej?

Nad Polskę nadciągnął upał; IMGW wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Poniedziałek w wielu miejscach kraju będzie gorący, w związku z czym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla województw:

lubuskiego,

wielkopolskiego (powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, szamotulski, nowotomyski, grodziski, wolsztyński, kościański, leszczyński),

dolnośląskiego (z wyłączeniem powiatów południowych).

Na terenach objętych alertami drugiego stopnia IMGW prognozuje, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie 29-32 st. Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy - od 17 do 20 st. Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują - w zależności od regionu - do godz. 18:00 lub 19:00 w poniedziałek.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem

Z upałem będą się zmagać jednak nie tylko mieszkańcy zachodniej Polski. Gorąco ma być na przeważającym obszarze kraju, ale tam IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty dotyczą województw:

zachodniopomorskiego (powiaty południowe),

wielkopolskiego (z wyłączeniem powiatów objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia),

pomorskiego (powiaty: chojnicki i człuchowski),

kujawsko-pomorskiego (z wyłączeniem powiatów wschodnich),

łódzkiego,

dolnośląskiego (powiaty: kłodzki, oleśnicki, milicki),

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego (z wyłączeniem powiatu tatrzańskiego),

świętokrzyskiego,

podkarpackiego (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego),

małopolskiego (powiaty południowe).

IMGW prognozuje, że na wskazanych terenach temperatura maksymalna w dzień wyniesie 29-32 st. Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20:00 w poniedziałek.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza pogody na poniedziałek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w poniedziałek na zachodzie kraju mogą się pojawić burze i opady deszczu. W czasie trwania burz suma opadów wyniesie około 30-35 mm, a porywy wiatru mogą dochodzić do 85-90 km/h. Na obszarze od Ziemi Lubuskiej, przez Dolny Śląsk, po Małopolskę temperatura przyjmie najwyższe wartości - nawet do 32 st. Celsjusza. Na wschodzie słupki termometrów pokażą od 26 do 28 st. Celsjusza, a w centrum około 29 st. Celsjusza. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 24 do 25 st. Celsjusza. Tam, gdzie nie rozwiną się burze, wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W nocy z poniedziałku na wtorek przewaga zachmurzenia dużego na zachodzie i w centrum Polski. Na Ziemi Lubuskiej, Ziemi Łódzkiej, Górnym Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce wystąpią opady deszczu oraz burze. Suma opadów wyniesie od 20 do 35 mm, a porywy wiatru będą dochodzić do 85 km/h. Temperatura minimalna wyniesie od 15 do 19 st. Celsjusza, a w kotlinach górskich około 13-15 st. Celsjusza.

W związku z burzami w następnych dniach można się spodziewać kolejnych ostrzeżeń IMGW.