Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu dla szerokiego obszaru Polski. Alerty obejmują aż osiem województw - regiony północno-wschodnie, centralne oraz Pomorze, Kujawy i Wielkopolskę. Mieszkańcy tych terenów powinni zachować szczególną ostrożność i śledzić najnowsze komunikaty pogodowe.

Gwałtowne burze nad Polską (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Ostrzeżenia meteorologiczne dotyczą części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego, a także całego obszaru województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.

Szczególnie trudna sytuacja może wystąpić w województwach lubelskim i mazowieckim, gdzie wydano dodatkowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu podczas burz.

Według prognoz synoptyków, na terenach objętych alertami burzowymi przewiduje się opady deszczu do 20 mm, a miejscami nawet do 35 mm. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 65 km/h, a lokalnie możliwe są także opady drobnego gradu.

W województwach lubelskim i mazowieckim sytuacja może być poważniejsza - tam spodziewane są opady od 30 do 50 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Nie wyklucza się również wystąpienia gradu.

Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20:00.

Radar burzowy IMGW. Mapa ostrzeżeń meteorologicznych

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami / IMGW /

Możliwe podtopienia

Dane z ostatniej doby wskazują, że na stacjach hydrologicznych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych. Jednak aż 124 stacje hydrologiczne odnotowały przepływy wody mniejsze niż średni niski przepływ z wielolecia. Z tego 48 procent znajduje się w strefie wody niskiej, 46 procent w strefie wody średniej, a jedynie 6 procent stacji odnotowuje poziomy wody wysokiej.

Taka sytuacja hydrologiczna oznacza, że mimo spodziewanych intensywnych opadów, ryzyko powodzi jest obecnie ograniczone. Jednak gwałtowne burze mogą prowadzić do lokalnych podtopień, szczególnie w miastach i na terenach o słabej przepuszczalności gruntu.

