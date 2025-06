Justin Anthony Banta, 38-letni pracownik IT amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, został aresztowany pod zarzutem zabójstwa nienarodzonego dziecka oraz manipulowania dowodami. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w Teksasie.

Pracownik Departamentu Sprawiedliwości USA oskarżony o zabójstwo nienarodzonego dziecka / Shutterstock

Do zdarzenia doszło jesienią 2024 roku. Była partnerka Banta zgłosiła, że mężczyzna celowo podał jej środek poronny bez jej wiedzy. Według relacji kobiety, po tym jak dowiedziała się o ciąży, Banta zaproponował pokrycie kosztów aborcji i sugerował zamówienie tabletek "Plan C" przez internet. Kobieta odmówiła, deklarując chęć urodzenia dziecka.

W październiku 2024 roku, będąc w szóstym tygodniu ciąży, kobieta udała się na badanie USG, które potwierdziło prawidłowy rozwój płodu. Tego samego dnia spotkała się z Bantą w kawiarni w hrabstwie Tarrant. Tam nabrała podejrzeń, że mężczyzna potajemnie dodał do jej napoju środek poronny.

Utrata ciąży i śledztwo

Dzień po spotkaniu kobieta zaczęła odczuwać silne zmęczenie i krwawienie, co doprowadziło do wizyty na izbie przyjęć. 19 października 2024 roku doszło do poronienia. Kobieta poinformowała śledczych, że jej zdaniem przyczyną utraty ciąży było podanie jej przez Bantę środka "Plan C" bez jej zgody.

W toku śledztwa ustalono, że Banta, wykorzystując swoje umiejętności informatyczne, zdalnie zresetował swój telefon, usuwając potencjalnie kluczowe dowody. Aparat został zabezpieczony jako dowód w sprawie. Śledczym udało się ostatecznie zgromadzić wystarczające materiały, by wydać nakaz aresztowania.

Banta został zatrzymany 6 czerwca 2025 roku i osadzony w areszcie hrabstwa Parker. Odpowie za manipulowanie dowodami oraz - na wniosek Strażników Teksasu - za zabójstwo nienarodzonego dziecka. Sprawa jest wciąż w toku, a prokuratura przygotowuje akt oskarżenia.

W Teksasie prawo przewiduje możliwość postawienia zarzutu zabójstwa w przypadku śmierci nienarodzonego dziecka, jeśli dojdzie do niej w wyniku przestępstwa. Sprawa Banta może stać się precedensem w kontekście stosowania przepisów dotyczących ochrony życia poczętego.