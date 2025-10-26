Ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla południowo-zachodniej części Polski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W drugiej połowie dnia porywy wiatru mogą tam osiągać do 75 km/h.
- Interesujące informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Alert I stopnia będzie obowiązywał od godziny 14:00 w województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz w części województw świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.
Według prognoz, w drugiej połowie dnia porywy wiatru mogą osiągać nawet 75 km/h. Średnia prędkość wiatru wyniesie do 45 km/h, a wiatr będzie wiał z południowego zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych szacowane jest na 80 procent.