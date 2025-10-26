Co oznacza ostrzeżenie I stopnia?

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że warunki pogodowe mogą sprzyjać wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.



Deszcz i silny wiatr w poniedziałek

Synoptycy prognozują, że poniedziałek będzie pochmurny, ale chwilami pojawią się też przejaśnienia. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na terenach podgórskich również deszczu ze śniegiem, natomiast w górach możliwe są opady śniegu. Wysoko w górach pokrywa śnieżna może wzrosnąć o około 5 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 6 do 10 stopni Celsjusza, a na obszarach podgórskich około 4 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, a na południu i w centrum do 65 km/h. Na wybrzeżu okresami silny, w porywach do 75 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 85 km/h, co oznacza ryzyko zawiei i zamieci śnieżnych.

Początek tygodnia przyniesie więcej chmur i opadów, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. W drugiej połowie tygodnia prognozowane jest stopniowe uspokojenie pogody - opady będą rzadsze, a temperatury nieco wzrosną, zwłaszcza na zachodzie kraju.