Dziś południowo-wschodnia i wschodnia część Polski pozostawać będzie pod wpływem pogodnego wyżu z powietrzem pochodzenia arktycznego. Od zachodu do kraju wchodzi potężny i rozległy niż z ciepłym frontem i wilgotnym powietrzem polarno-morskim.

Na wschodzie temperatura maksymalna wyniesie od minus 6 do minus 1 stopnia, na zachodzie w ciągu dnia przekroczy zero i dojdzie do plus 2 stopni.

Pod koniec dnia zachmurzenie w środkowej części Polski będzie wzrastało do dużego. Na zachodzie już zachmurzenie duże, z postępującymi w głąb kraju, szczególnie po południu, bardzo krótkotrwałymi opadami śniegu, przechodzącymi bardzo szybko w opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Pod wieczór mogą to być już opady zwykłego deszczu - ostrzega synoptyk Grażyna Dąbrowska z IMGW. Ostrzeżenia przed opadami marznącymi obejmują całą zachodnią część kraju.