Z dnia Jeziora Bodeńskiego po stronie szwajcarskiej skradziono ważący 800 kg pojemnik, który zawierał 230 litrów specjalnie przygotowywanego ginu - poinformował portal switzerlandtimes.ch.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Gin przechowywany był w jeziorze w specjalnym pojemniku na głębokości 23 m. Był przytwierdzony do betonowej płyty ważącej 500 kg. Trunek znany pod marką "Genial" umieszcza się tam na 100 dni, by nabrał szczególnego aromatu.

Kradzież zauważono, gdy gin chciano podnieść z dna i rozlać do butelek, za które koneserzy zapłacili w przedsprzedaży.



Gotowe były też okazjonalne torby i etykiety - podano w komunikacie.



Podczas przeczesywania dna przez nurków pojemnika z ginem nie odnaleziono. Odkryto natomiast wrak szwajcarskiego samolotu wojskowego EKW C-35, który rozbił się w 1941 roku.



Wątpliwe jest, by producenci odzyskali ubezpieczenie. Wygląda to bardzo źle. Firma ubezpieczeniowa nie zna takiego przypadku, będą konieczne dodatkowe wyjaśnienia - powiedział Cello Fish, dyrektor zarządzający firmy Ginial, do której należał skradziony alkohol.