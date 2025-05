Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB

Ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia IMGW wydało w woj. podkarpackim, małopolskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Alerty przed burzami dotyczą również części woj. lubelskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Ostrzeżenia obowiązują do północy.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również wydało alert przed burzami w woj. podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim oraz w części woj. lubelskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Mieszkańcy tych terenów otrzymali wiadomość: "Uwaga! Dziś (03/05) prognozowane lokalne burze i bardzo silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Śledź komunikaty pogodowe".

Gdzie jest burza?

Sprawdzić, gdzie występują burze można dzięki radarom pogodowym.

Radary pokazują aktualną sytuację pogodową.

Prognoza na sobotnią noc

W nocy z soboty na niedzielę też mogą się pojawić opady. Na południu kraju możliwe są burze - według synoptyków najsilniejsze mogą się pojawić przed północą. Możliwe są opady gradu.

Prognozowana suma opadów na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 10 do 20 mm opadu. Lokalnie w czasie burz opady nawet do 25 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 5-7 st. C na północy, około 11 st. C w centrum i w rejonach podgórskich, do 14 st. C na południu.

Prognoza na niedzielę

W niedzielę czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie, ale miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie kraju mogą jeszcze wystąpić burze, podczas których spadnie do około 25 mm deszczu. W tych rejonach, zwłaszcza na Podkarpaciu, możliwy jest także grad.

Temperatura maksymalna będzie się wahać od 13 C na północy, przez około 16 C w centrum, do nawet 22 C na południowym wschodzie. Nad morzem będzie chłodniej - tam termometry pokażą około 11 C. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, a na wybrzeżu może być dość silny - tam porywy mogą dochodzić do 65 km/h. Wiatr będzie wiał z zachodu i północnego zachodu. W czasie burz porywy mogą osiągać nawet 75 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i południowym zachodzie, mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Temperatura w nocy spadnie - lokalnie na Pomorzu nawet do minus 1 C, w centrum około 4 C, a na krańcach południowo-wschodnich do 10 C. Na północy i północnym zachodzie możliwe są przygruntowe przymrozki do minus 3 C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko nad morzem może być chwilami silniejszy, z kierunków północnych.