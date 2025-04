Przed nami majówka. Kilka wiosennych dni wolnego to dobra okazja, żeby skorzystać z uroków przyrody. Oczywiście, o ile pogoda pozwoli. Być może część wypoczywających, zamiast na działkę czy do lasu, woli odwiedzić inne miasto, pójść do muzeum czy na koncert. W tym artykule pytamy was, jak spędzacie majówkę?

Włosi sprawdzą buty na popularnych trasach. Kara do 2500 euro 43 proc. Polaków zamierza wyjechać w tym roku na majówkę Polska Organizacja Turystyczna zbadała niedawno plany Polaków na majówkę. Okazało się, że 43 proc. z nas zamierza w tym roku wyjechać gdzieś w te dni. 21 proc. planuje wypoczynek w kraju, 7 proc. za granicą, a reszta, w momencie badania, jeszcze nie tego nie sprecyzowała. Majówka w Polsce: Polacy, którzy planują odpoczynek w kraju, chcą głównie wypocząć, ale także odwiedzić atrakcje turystyczne i kulturalne lub odwiedzić krewnych czy znajomych. Najbardziej popularnym kierunkiem w Polsce są góry (31 proc.), nad morze wybiera się 21 proc., natomiast wyjazd do miast zaplanowało 15 proc. respondentów. Z danych POT wynika, że wyjeżdżający najczęściej planują podróże do województwa pomorskiego (17 proc.), małopolskiego (16 proc.), a także warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego (po 7 proc. wskazań). Majówka za granicą: Z informacji Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że weekend majowy za granicą to dla Polaków przede wszystkim wyjazd nad ciepłe morze (38 proc. wskazań), 28 proc. chce spędzić majówkę w miastach, a w górach - 16 proc. Wypoczynek zagraniczny podczas majówki przeciętnie będzie trwał dłużej niż ten planowany w Polsce - przekazał POT. 35 proc. respondentów zamierza spędzić na wyjeździe od 4 do 7 noclegów, a 22 proc. zadeklarowało 1-3 noclegi. Równocześnie niemal co piąty ankietowany w tej grupie oświadczył, że za granicę wyjedzie na więcej niż 14 noclegów. Sonda - jak spędzacie majówkę? Ankieta Jak spędzisz majówkę? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jak spędzisz majówkę? Aktywnie – wyjazd turystyczny, odwiedziny rodziny/znajomych 100% Relaks – grill, działka, itp. 0% Jedno i drugie 0% W majówkę pracuję lub się uczę 0%

głosów: 1 Jeśli za granicę, to gdzie? Jak wynika z analizy platformy do rezerwacji biletów Fru, Polacy traktują majówkę jako okazję do zwiedzania europejskich stolic. To właśnie one zdominowały podium najpopularniejszych kierunków podróży. Na pierwszym miejscu uplasował się Rzym, dalej są Mediolan i Paryż. Dużą popularnością cieszą się także Alicante i Malaga. Pod uwagę wzięto rezerwacje dokonane między 1 stycznia 2024 a 14 kwietnia 2025. Są także miejsca, które nieco straciły na swojej popularności. Przykładem jest chociażby Barcelona. Stolica Katalonii od pewnego czasu nie sprzyja turystom, czego wyrazem są bardzo głośne protesty jej mieszkańców przeciwko przybywającym do miasta gościom. Choć Barcelona niezmiennie będzie uwodzić i przyciągać tych, którzy chcą podziwiać niezwykłe architektoniczne perły Gaudiego. Znaczący spadek w rankingu odnotował Londyn. Być może w związku z wprowadzeniem elektronicznego zezwolenie na wjazd ETA, które jest płatne, jak i zauważalnie wyższych cen biletów lotniczych. Skoro majówka daje możliwości, by przy kilku dodatkowych dniach wolnych uczynić z niej prawdziwe wakacje, to wiosenne wypady sięgają także nieco dalej - chociażby do Egiptu, stolicy Uzbekistanu - Taszkentu, Dubaju czy Stambułu, a nawet na Bali. Popularna jest także Tajlandia i Filipiny. Wenecja / Shutterstock Warto mieć plan B Niezależnie od tego, czy wybierzemy grillowanie, aktywny wypoczynek, czy połączymy oba sposoby, najważniejsze jest, by majówka była czasem odpoczynku i radości. Warto zadbać o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre towarzystwo. Pogoda w tym okresie bywa kapryśna, dlatego warto mieć plan B na wypadek deszczu - na przykład gry planszowe czy wspólne gotowanie w domu. Kiedy na dłuższy urlop w 2025 roku? / Mateusz Krymski / PAP