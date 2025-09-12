Nadchodzący weekend przyniesie dynamiczną pogodę w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Sprawdź szczegóły prognozy na sobotę i niedzielę.

Pogoda na weekend: Burze, opady i duże wahania temperatury / Shutterstock

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Islandią znajduje się głęboki niż, który swoim zasięgiem obejmuje północną i częściowo centralną Europę. Z kolei na wschodzie, południu i zachodzie kontynentu dominują wyże z centrami nad Atlantykiem i Rosją. Polska pozostaje pod wpływem strefy frontu atmosferycznego, rozciągającej się od północnego wschodu po południowy zachód kraju. Nadal napływa do nas wilgotne powietrze polarne morskie, a na południowym wschodzie - cieplejsze masy powietrza.

W sobotę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Jedynie na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i tam nie przewiduje się opadów. W pasie od Śląska i Małopolski po Warmię i Mazury możliwe są burze, a suma opadów może wynieść od 10 do 25 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 15-16 st. C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, około 19 st. C nad morzem i na pojezierzach, do 22 st. C w centrum kraju. Najcieplej będzie na Polesiu, w Małopolsce i na Podkarpaciu - około 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, w czasie burz porywy do 65 km/h.

Noc z soboty na niedzielę: Duże zachmurzenie, opady i mgły

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże i całkowite, z większymi przejaśnieniami na południu i wschodzie. Miejscami, zwłaszcza od Opolszczyzny po Warmię i Mazury, prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze - suma opadów od 15 do 30 mm. Na Podkarpaciu lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna wyniesie od 11 st. C na zachodzie do 15 st. C na wschodzie, a w rejonach podgórskich od 9 do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, w czasie burz porywy do 60 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

Niedziela: Intensywne opady i burze na wschodzie

W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na wschodzie kraju możliwe większe przejaśnienia. Przewidywane są opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju miejscami burze. W pasie od Opolszczyzny po Warmię opady mogą być okresami umiarkowane i silne - suma opadów od 15-25 mm na północy do 30-40 mm na południu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 19 st. C w zachodniej części kraju oraz w centrum, a na wschodzie od 21 do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy, od zachodu stopniowo skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, a wysoko w Sudetach i Karpatach do 65 km/h.

Warszawa: Burzowy weekend w stolicy

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burza. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwa burza. Prognozowana wysokość opadów, zwłaszcza podczas burz, lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni oraz południowy. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.