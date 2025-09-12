Zastępca komendanta powiatowego policji w Stalowej Woli pojawił się na szkoleniu dla policyjnych negocjatorów pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad promil w organizmie. Policjant został natychmiast odwołany ze stanowiska, a wobec niego wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Zastępca komendanta policji w Stalowej Woli przyszedł na szkolenie po alkoholu. Są konsekwencje / Shutterstock

Do incydentu doszło podczas szkolenia dla funkcjonariuszy pełniących obowiązki negocjatorów policyjnych. Jak ustalił tvn24.pl, powołując się na zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, zastępca komendanta powiatowego policji w Stalowej Woli stawił się na zajęciach pod wpływem alkoholu.

Badanie alkomatem wykazało około 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada ponad jednemu promilowi.

W związku z incydentem Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie odwołał funkcjonariusza z zajmowanego stanowiska i przeniósł go do swojej dyspozycji. Jak poinformowała nadkomisarz Ewelina Wrona, wobec policjanta wszczęto postępowanie dyscyplinarne, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia.

"W związku z jego negatywnym zachowaniem, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie odwołał go z zajmowanego stanowiska i przeniósł do swojej dyspozycji. Wobec niego zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tego zdarzenia" - przekazała nadkomisarz Ewelina Wrona.

Rzeczniczka podkarpackiej policji potwierdziła, że szkolenie odbywało się poza jednostką, na obiekcie zewnętrznym. Podkreśliła, że zachowanie funkcjonariusza było nieakceptowalne i spotkało się z natychmiastową reakcją przełożonych.