Archidiecezja katowicka namawia księży, by w ogłoszeniach nakłaniali rodziców do wypisania dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej, a w kościołach wykładali wydrukowane formularze wypisu dzieci - ustalił dziennikarz RMF FM.

Archidiecezja katowicka namawia księży, by w ogłoszeniach nakłaniali rodziców do wypisania dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej / Shutterstock

Jak ustalił nasz dziennikarz, kuria co tydzień wysyła do księży okólnik z informacjami. I to właśnie w ostatnim z nich, wśród sugestii od wydziału katechetycznego, znalazła się taka, by przypominać rodzicom o wypisaniu dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej.

"Warto przypomnieć w ogłoszeniach parafialnych rodzicom uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie chcą, by ich dziecko uczęszczało na edukację zdrowotną, że muszą złożyć rezygnację do 25 września 2025 roku. Proponujemy wydrukować gotowe formularze rezygnacji i wyłożyć je z tyłu Kościoła (załącznik Wzór oświadczenia)" - czytamy w okólniku przekazanym proboszczom.

Akcja ta związana jest z listem, w którym Prezydium Episkopatu przekonywało, że katolickim rodzicom "nie wolno zgodzić się na systemową deprawację dzieci, która ma być prowadzona pod pretekstem tzw. edukacji zdrowotnej".

"W trosce o wychowanie i zbawienie, apelujemy, abyście nie wyrażali zgody na udział Waszych dzieci w tych demoralizujących zajęciach" - można było przeczytać w liście prezydium KEP.

Edukacja zdrowotna – nowy przedmiot w polskich szkołach od września 2025 roku

Od 1 września 2025 roku w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce wprowadzony zostanie nowy przedmiot - edukacja zdrowotna. Jego celem jest wyposażenie uczniów w rzetelną wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające dbanie o zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne, środowiskowe i cyfrowe. Przedmiot obejmie nie tylko zagadnienia medyczne i biologiczne, ale także kwestie emocji, relacji, odpowiedzialności, wartości i dobrostanu.

Edukacja zdrowotna ma uczyć podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia, promować zdrowy styl życia oraz rozwijać umiejętności komunikacji, empatii i troski o siebie i innych. Nowy przedmiot ma także pomóc w zapobieganiu zagrożeniom, takim jak choroby zakaźne, uzależnienia czy dezinformacja.

Do 25 września rodzice uczniów niepełnoletnich i uczniowie pełnoletni mają czas na podjęcie decyzji, czy będą uczyć się przedmiotu w zastępstwie wychowania do życia w rodzinie.