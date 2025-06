IMGW podzieliło się prognozą pogody na długi, czerwcowy weekend. W środę i czwartek na północy prognozowane są silne porywy wiatru. W rejonach zachodnich ma być dość pogodnie. Synoptyczka Instytutu Anna Gryczman wskazała, że na pozostałym obszarze kraju mogą zdarzać się przelotne opady deszczu. Bezdeszczowa i nad większością kraju również bezchmurna zapowiada się sobota.

Środa

W środę po południu prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 17 st. C nad morzem, 25 st. C w centrum i na zachodzie, do 28 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty na północy i na północnym wschodzie, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno - zachodni i zachodni. Zdaniem synoptyk na północnym wschodzie możliwe są także słabe, pojedyncze burze.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 10, 11 st. C na północy, głównie na Pomorzu i Podlasiu, 13 st. C w centrum, do 16 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty. Nad morzem wiatr wzmagający się do dość silnego, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

Czwartek

W czwartek w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie kraju pogodnie, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej i południowej części kraju. Na północnym wschodzie możliwe także burze ze słabymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 16 st. C na Wybrzeżu, około 22 st. C w centrum i na zachodzie, do 25 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 55,65 km/h, na terenie całego kraju. Na północy wiatr będzie silniejszy, w porywach do 80 km/h na samym Wybrzeżu, z kierunku północno - zachodniego.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na północnym wschodzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 8,10 st. C na znacznym obszarze kraju, 11 st. C na południu, 13,14 st. C nad morzem, do 6 st. C w rejonach podgórskich Karpat. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie nadal porywisty. Nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunku północno - zachodniego.

Piątek

W piątek w ciągu dnia temperatura maksymalna od 13°C na północnym wschodzie, około 20°C w centrum, do 23°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północnym wschodzie do 60 km/h, północno-zachodni.

Sobota

Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach wschodnich możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 4°C w rejonach podgórskich, około 8°C w centrum i na wschodzie do 12°C na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 17°C w rejonach podgórskich, około 22°C w centrum, do 26°C na zachodzie. Wiatr na zachodzie słaby zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany z kierunków północnych.

Niedziela

Na wschodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Temperatura minimalna w nocy od 6°C w rejonach podgórskich, około 12°C na zachodzie i w centrum, do 15°C na Mazowszu. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 20°C, 21°C w rejonach podgórskich i nad morzem, około 26°C w centrum, do 29°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.