​Premier Węgier Viktor Orban i jego żona Aniko Levai wybudowali sobie w pobliżu Budapesztu "putinowską, haniebną daczę" o szacowanej wartości 15-20 mld dolarów - napisał w czwartek na Facebooku Peter Magyar, lider najważniejszej węgierskiej partii opozycyjnej TISZA.

Posiadłość Hatvanpuszta Victora Urbana budzi emocje, fot. Facebook/Peter Magyar / FERENC ISZA/AFP/East News / East News

"Hatvanpuszta stała się symbolem korupcji, arogancji, ostentacji i gigantomanii Orbana" - napisał w czwartek na Facebooku Magyar.

"W kraju, w którym nie ma pieniędzy na środki dezynfekujące do szpitali, a setki tysięcy dzieci nie mają zdrowej żywności, wybudował on swoją putinowską daczę. Hańba i nieludzkość" - ocenił lider TISZY.

Posiadłość Victora Orbana przeszła gruntowny remont

Należąca do rodziny Orbana posiadłość Hatvanpuszta to zabytkowy dwór, pełniący w swoich początkach - sięgających XIX wieku - funkcję modelowego gospodarstwa rolnego z czasów imperium Habsburgów.

Zabytkowy dwór został kupiony przez ojca węgierskiego premiera w 2011 r. i przeszedł gruntowną modernizację, w ramach której przekształcono go w luksusową rezydencję - przypomniały węgierskie media.

Dziennikarz Szabolcs Panyi porównał ją do "niesławnej rezydencji (byłego prezydenta Ukrainy) Wiktora Janukowycza w Meżyhiria".

W ostatnich tygodniach w portalach społecznościowych duże poruszenie wywołało nagranie, na którym widać pasące się na terenie posiadłości zebry. Zwierzęta - jak powiadomiły lokalne media - należą do Lorinca Meszarosa, najbogatszego biznesmena na Węgrzech.

Większość publikowanych w ostatnich miesiącach sondaży daje partii TISZA od 9 do 18 punktów procentowych przewagi nad rządzącym Fideszem Orbana. Wybory parlamentarne na Węgrzech powinny planowo odbyć się w kwietniu przyszłego roku.