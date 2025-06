Pojawiły się ostrzeżenia III stopnia przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę wszystkie możliwe trzy stopnie ostrzeżenia przed burzami, obejmujące cały kraj. Na niektórych obszarach prognozowane były burze z intensywnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 120 km/h oraz lokalnie występującym gradem.

Ostrzeżenia I stopnia dla województw: lubelskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego będą obowiązywały do soboty do północy, a nie tak jak pierwotnie zapowiadano - do godz. 2 w nocy w niedzielę.

Instytut podaje, że burze stopniowo będą odsuwać się poza wschodnią granicę kraju, zastrzega jednak możliwe aktualizację ostrzeżeń ze względu na dynamiczną sytuacją pogodową. W związku z tym w Polsce cały czas obowiązuje alert RCB, który ostrzega, by przygotować się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu.

Państwowa Straż Pożarna rekomenduje zachowanie ostrożności i śledzenie najnowszych komunikatów pogodowych.

Załamanie pogody nad Lednicą

Z powodu intensywnych opadów deszczu w sobotni wieczór przerwano XXIX Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 organizowane na Polach Lednickich (woj. wielkopolskie).

To pierwszy tego typu przypadek w historii wydarzenia. Według organizatorów, w tegorocznej Lednicy brało udział około 21 tys. osób.