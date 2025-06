Dla Pomorza Zachodniego, województwa lubuskiego, części Wielkopolski i Dolnego Śląska Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i burzami. W tych regionach termometry wskażą dziś nawet 33 stopnie. Możliwe są też nawałnice z gradem. Do kiedy obowiązują alerty?

/ Shutterstock

W zachodniej części Polski, od północy po Dolny Śląsk, w niedzielę temperatura wyniesie - jak zapowiadają synoptycy - od 30 do 33 st. C. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem, ale nie tylko.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Uwagi: Możliwe podniesienie stopnia ostrzeżenia ze względu na wysokość opadów deszczu" - podał instytut.

Ostrzeżenia IMGW przed upałem obowiązują do godz. 21 w niedzielę, natomiast te przed burzami - do poniedziałku do godz. 4.

Ostrzeżenia IMGW przed upałem i burzami obowiązujące w niedzielę, 15 czerwca 2025 / IMGW / Materiały prasowe

W pozostałej części kraju temperatura maksymalna wyniesie w niedzielę od 21 st. C do 23 st. C na wschodzie i południu Polski, około 25 st. w centrum.

Sytuacja burzowa może się pogorszyć

Oprócz ostrzeżeń już wydanych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował też mapę z prognozą.

W części województwa dolnośląskiego oraz lubuskiego alerty burzowe mogą wzrosnąć do drugiego stopnia.

Te przed upałem mogą natomiast się rozszerzyć na część województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych wydana przez IMGW na niedzielę, 15 czerwca 2025 / IMGW / Materiały prasowe

Z powodu upałów instytut wydał też informację o zagrożeniu pożarowym lasów. W centralnej Polsce, szczególnie na zachodzie, określono je jako "bardzo wysokie".

/ IMGW / Materiały prasowe