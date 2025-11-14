Po wyjątkowo ciepłej pierwszej połowie listopada do Polski wkroczy chłód. Synoptycy ostrzegają, że początek przyszłego tygodnia przyniesie dynamiczne zjawiska: od intensywnych opadów deszczu, przez śnieżyce, aż po burze śnieżne. Temperatura w wielu regionach nie przekroczy 5 st. C.

Do Polski zawita chłód i śnieg, fot. IMGW / Shutterstock

Pierwsze dni listopada upłynęły pod znakiem ciepła - mimo chmur i mgieł pojawiały się chwile ze słońcem, a termometry pokazywały wartości bardziej przypominające wczesną jesień niż schyłek roku. Teraz jednak wchodzimy w zasadniczo odmienny okres - przed nami wyraźny spadek temperatury, deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet mokry śnieg.

Zmiana pogody już się rozpoczęła. Nad północną częścią kraju zalega chłodny front atmosferyczny, który powoli przesuwa się na południe. Najpóźniej, bo dopiero w sobotę 15 listopada, dotrze nad regiony południowe. Na jego trasie spodziewane są opady deszczu, a w niedzielę deszcz pojawi się praktycznie w całej Polsce - na północy w postaci mieszanej, z deszczem ze śniegiem i śniegiem.

Poniedziałek z gwałtownym załamaniem pogody

Przełom spodziewany jest w poniedziałek 17 listopada - meteorolodzy wskazują, że jest duże prawdopodobieństwo intensywnych opadów w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju. Deszcz ma stopniowo przechodzić w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Najmocniejsze opady śniegu mogą pojawić się w nocy z poniedziałku na wtorek.

Mieszkańcy północy kraju powinni przygotować się na dodatkowe niespodzianki pogodowe. Na Pomorzu zadziała tzw. efekt morza, który sprzyja powstawaniu gwałtownych, krótkotrwałych opadów. Prognozowane są intensywne deszcze, opady mieszane, a także śnieg. Niewykluczone są również wyładowania atmosferyczne - oznacza to, że lokalnie mogą wystąpić prawdziwe burze śnieżne.

Pogoda na najbliższe dni, fot. IMGW

Kontrast termiczny i szybkie ochłodzenie

Weekend przyniesie duży rozdźwięk temperatur: od około 3 st. C na północy do nawet 13 st. C na południu kraju, zwłaszcza w niedzielę. Już na początku nowego tygodnia zimne powietrze obejmie całą Polskę. W ciągu dnia temperatury wyniosą jedynie 3-6 st. C, a nocami miejscami spadną do -3/-5 st. C.

Prognozy wskazują, że chłodna, niestabilna i często mokra pogoda może utrzymać się przez cały kolejny tydzień. Okresowe opady - od deszczu po śnieg - będą pojawiać się w wielu regionach kraju, a aura będzie przypominać typowy, wczesny zimowy epizod.

