Według najnowszych prognoz meteorologicznych, już w drugiej połowie listopada w wielu regionach Polski pojawią się pierwsze w tym sezonie opady śniegu. Eksperci przewidują, że miejscami pokrywa śnieżna może osiągnąć nawet kilkanaście centymetrów, a w górach – ponad 20 cm. Sprawdź, jakiej pogody można się spodziewać w najbliższych dniach i gdzie śnieg zaskoczy kierowców oraz mieszkańców.

Nadchodzi ochłodzenie i śnieg – zobacz, co czeka Polskę w najbliższych dniach / Shutterstock

W drugiej połowie listopada prognozowane są pierwsze, miejscami intensywne, opady śniegu w Polsce.

Największe ilości białego puchu spadną na południu kraju, szczególnie w górach.

Temperatury w wielu regionach spadną poniżej zera, co sprzyjać będzie utrzymywaniu się pokrywy śnieżnej.

Więcej najważniejszych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Nadciąga ochłodzenie - prognozy na najbliższe dni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w najbliższych dniach Polska znajdzie się pod wpływem chłodniejszych mas powietrza.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w czwartek w większości kraju będą dominować przejaśnienia i umiarkowane chmury, jednakże na północy Polski oraz w pasmach Bieszczadów i Beskidu Niskiego zachmurzenie będzie duże, a miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 12 st. C na wschodzie i północnym wschodzie, natomiast w centrum i na zachodzie wzrośnie do 14-15 st. C, a lokalnie, zwłaszcza na południowym zachodzie, sięgnie około 17 st. C; najchłodniej, bo zaledwie od 5 do 7 st. C, zrobi się w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego, gdzie utrzyma się duże zachmurzenie. Wiatr, wiejący z kierunków południowo-zachodniego i południowego, będzie przeważnie umiarkowany, miejscami słaby, ale okresami porywisty - na wybrzeżu i w podgórskich partiach Karpat porywy mogą dochodzić do 65 km/h, podczas gdy w Sudetach sięgną nawet 70 km/h.

W piątek pogoda pozostanie zmienna - przewidywane są umiarkowane i duże zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu w wielu regionach. Temperatury wyniosą od 10 st. C na północnym wschodzie, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na południowym zachodzie.

Sobota i niedziela - pierwsze oznaki zimy

Sobota przyniesie niewielkie zachmurzenie na południowym wschodzie, a na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na północy kraju również deszczu ze śniegiem. Maksymalna temperatura wyniesie od 3 st. C na północnym wschodzie, przez 8 st. C w centrum, do 13 st. C na południowym wschodzie.

Niedziela zapowiada się jeszcze chłodniej - dominować będzie duże i umiarkowane zachmurzenie, a przelotne opady deszczu pojawią się w wielu regionach. W górach spodziewane są opady śniegu, a temperatura spadnie do 2-5 st. C, a na Podhalu nawet do -2 st. C.





Śnieg w Polsce - kiedy i gdzie pojawi się najwięcej białego puchu?

Według serwisu TwojaPogoda.pl, pomiędzy 20 a 25 listopada w wielu regionach Polski temperatura spadnie poniżej zera, co sprzyjać będzie powstawaniu i utrzymywaniu się pokrywy śnieżnej. Prognozy wskazują, że na połowie obszaru kraju może spaść od 1 do 5 centymetrów śniegu, a miejscami nawet do 10 centymetrów. Największe opady przewidywane są na terenach górskich południa Polski, gdzie pokrywa śnieżna może przekroczyć 20 centymetrów.

Takie warunki pogodowe mogą zaskoczyć zarówno kierowców, jak i mieszkańców, dlatego warto już teraz przygotować się na zimowe utrudnienia. Zmiana pogody wpłynie także na codzienne funkcjonowanie, szczególnie w regionach, gdzie śnieg pojawi się po raz pierwszy w tym sezonie.