W rumuńskim porcie w Konstancy doszło w piątek do eksplozji drona morskiego - donosi portal DIGI 24. W związku z incydentem uruchomiono tzw. Czerwony Plan Interwencyjny, czyli procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Według dotychczasowych informacji nikt nie został ranny. Służby szukają kolejnych dronów i jak donosi cytowany portal, znaleziono już cztery inne.
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Pierwszego drona zauważono około godziny 6:00 rano w pobliżu terminalu naftowego. Niedaleko znajduje się także siedziba Rumuńskiej Agencji Ratownictwa Morskiego. Obszar został odgrodzony, a na miejscu pojawili się policjanci, żandarmi oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo - pisze DIGI 24.