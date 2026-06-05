Port i wybrzeże w Konstancy zostały ewakuowane. Dwa śmigłowce przeszukują je pod kątem ewentualnych innych dronów - poinformował wiceszef rumuńskiego MSW.

DIGI 24, powołując się na swoje źródła, przekazało, że odnaleziono cztery kolejne łodzie z materiałami wybuchowymi.

O porannym zdarzeniu powiadomiono już premiera Rumunii, który po posiedzeniu rządu ma udać się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Stosowną informację otrzymał również prezydent Rumunii, Nicușor Dan, który leci do Czarnogóry na szczyt UE-Bałkany Zachodnie.

Rumuńskie MSW zapowiedziało konferencję prasową w tej sprawie.

Komunikat polskiej ambasady

Ambasada RP w Bukareszcie informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych o ewakuacji wybrzeża w Konstancy i wprowadzeniu Czerwonego Planu Interwencyjnego.

Poproszono o stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych i władz lokalnych.

W grudniu Rumuni zdetonowali drona morskiego zagrażającego żegludze

W grudniu 2025 r. rumuńska marynarka wojenna zneutralizowała dryfującego drona morskiego typu Sea Baby, odnalezionego około 36 mil morskich (ok. 67 km) na wschód od Konstancy (poza rumuńskimi wodami terytorialnymi). Bezzałogowa jednostka, uznana za zagrożenie dla żeglugi, została zbadana przez nurków-minerów, a następnie zniszczona w kontrolowanej detonacji - informował wówczas portal DIGI 24. Rumuńskie Ministerstwo Obrony wyjaśniało, że był to dron nawodny typu Sea Baby, wykorzystywany przez Ukrainę do operacji na Morzu Czarnym.

Po akcji ukraińska Służba Bezpieczeństwa oświadczyła, iż nie utraciła żadnego drona Sea Baby podczas prowadzonych działań i zaprzeczyła, jakoby którykolwiek z jej bezzałogowców wpłynął na rumuńskie wody terytorialne.