Polska szykuje się na wyjątkowo ciepłe dni w drugiej połowie października. Synoptycy zapowiadają silne ocieplenie, które przyniesie temperaturę sięgające nawet 22 st. C. To nietypowe dla tej pory roku zjawisko zwiastuje krótką, lecz intensywną falę babiego lata.

  • W dniach 22-24 października w Polsce prognozowane jest silne ocieplenie, z temperaturą nawet do 22 st. C.
  • Ocieplenie będzie krótkotrwałe - po nim szybko nadejdzie ochłodzenie.
  • Fala ciepła przyniesie nietypowe, późne babie lato, szczególnie odczuwalne na południu kraju.
  • Więcej najciekawszych informacji na stronie głównej RMF24.pl

Silne ocieplenie w Europie Środkowej

Druga połowa października przyniesie zaskakujące zmiany w pogodzie. Po chłodnym początku tygodnia, kiedy to w wielu regionach Polski notowano nocne przymrozki i poranną temperaturę bliską zera, nadciąga gwałtowne ocieplenie. Ciepłe masy powietrza napłyną do Polski z południa Europy, przynosząc ze sobą niecodziennie wysoką temperaturę jak na tę porę roku.

Zobacz również:

​Jaka pogoda we Wszystkich Świętych? Najnowsza prognoza

Ciepło napływa z południa - jak rozwinie się sytuacja pogodowa?

Jak donosi serwis dobrapogoda24.pl, za zmianę pogody odpowiada rozległy niż znad zachodniej i północno-zachodniej Europy, który, obracając się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zaciągnie do środkowej Europy ciepłe powietrze z południa kontynentu. W efekcie już w najbliższych dniach, szczególnie na zachodzie i południu kraju, słupki rtęci pokażą nawet 15-17 st. C. W kolejnych dniach ciepło rozleje się na większą część Polski.

Kiedy i gdzie będzie najcieplej?

Kulminacja fali ciepła spodziewana jest 23 października. Wtedy to na południu kraju, zwłaszcza w rejonach objętych wpływem wiatru fenowego, termometry mogą wskazać nawet 21-22 st. C. W centrum i na zachodzie również będzie bardzo ciepło, z temperaturą dochodzącą do 20 st. C. Dzień później, 24 października, nastąpi stopniowy spadek temperatury, ale nadal w wielu miejscach będzie przyjemnie ciepło - od 11 do 15 st. C.

Według najnowszych prognoz meteorologicznych temperatura powietrza na wysokości 1,5 km (poziom 850 hPa) w szczycie fali ciepła będzie o 6-11 st. C wyższa niż wynosi norma dla tego okresu. Tak duże dodatnie odchylenie temperatury jest rzadkością w październiku i świadczy o wyjątkowości nadchodzącego ocieplenia.

Krótkie, ale intensywne babie lato

Chociaż fala ciepła przyniesie do Polski późne babie lato, nie potrwa ono długo. Już pod koniec tygodnia, wraz z przesuwaniem się niżu na wschód i północny wschód Europy, do kraju napłynie chłodniejsze powietrze z północy. Ochłodzenie będzie odczuwalne w całym kraju, a temperatura wróci do bardziej typowych dla końca października wartości.

Prognozy na kolejne dni - co dalej z pogodą?

Synoptycy podkreślają, że nadchodzące ocieplenie będzie miało charakter przejściowy. Po krótkim epizodzie ciepła, jeszcze przed końcem października, do Polski powróci niższa temperatura, a nocami możliwe będą przymrozki. Warto więc wykorzystać nadchodzące ciepłe dni na aktywność na świeżym powietrzu, zanim jesień pokaże swoje chłodniejsze oblicze.

Zobacz również:

​Jaka będzie zima 2025/2026? Takie prognozy na 4 miesiące ma IMGW
​Jaka będzie zima 2025/2026? Takie prognozy na 4 miesiące ma IMGW