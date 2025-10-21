Polska szykuje się na wyjątkowo ciepłe dni w drugiej połowie października. Synoptycy zapowiadają silne ocieplenie, które przyniesie temperaturę sięgające nawet 22 st. C. To nietypowe dla tej pory roku zjawisko zwiastuje krótką, lecz intensywną falę babiego lata.

Październikowe ocieplenie zaskoczy Polaków – nawet 22 st. C w najbliższych dniach / Shutterstock

W dniach 22-24 października w Polsce prognozowane jest silne ocieplenie, z temperaturą nawet do 22 st. C.

Ocieplenie będzie krótkotrwałe - po nim szybko nadejdzie ochłodzenie.

Fala ciepła przyniesie nietypowe, późne babie lato, szczególnie odczuwalne na południu kraju.

Silne ocieplenie w Europie Środkowej

Druga połowa października przyniesie zaskakujące zmiany w pogodzie. Po chłodnym początku tygodnia, kiedy to w wielu regionach Polski notowano nocne przymrozki i poranną temperaturę bliską zera, nadciąga gwałtowne ocieplenie. Ciepłe masy powietrza napłyną do Polski z południa Europy, przynosząc ze sobą niecodziennie wysoką temperaturę jak na tę porę roku.

Ciepło napływa z południa - jak rozwinie się sytuacja pogodowa?

Jak donosi serwis dobrapogoda24.pl, za zmianę pogody odpowiada rozległy niż znad zachodniej i północno-zachodniej Europy, który, obracając się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zaciągnie do środkowej Europy ciepłe powietrze z południa kontynentu. W efekcie już w najbliższych dniach, szczególnie na zachodzie i południu kraju, słupki rtęci pokażą nawet 15-17 st. C. W kolejnych dniach ciepło rozleje się na większą część Polski.

Kiedy i gdzie będzie najcieplej?

Kulminacja fali ciepła spodziewana jest 23 października. Wtedy to na południu kraju, zwłaszcza w rejonach objętych wpływem wiatru fenowego, termometry mogą wskazać nawet 21-22 st. C. W centrum i na zachodzie również będzie bardzo ciepło, z temperaturą dochodzącą do 20 st. C. Dzień później, 24 października, nastąpi stopniowy spadek temperatury, ale nadal w wielu miejscach będzie przyjemnie ciepło - od 11 do 15 st. C.

Według najnowszych prognoz meteorologicznych temperatura powietrza na wysokości 1,5 km (poziom 850 hPa) w szczycie fali ciepła będzie o 6-11 st. C wyższa niż wynosi norma dla tego okresu. Tak duże dodatnie odchylenie temperatury jest rzadkością w październiku i świadczy o wyjątkowości nadchodzącego ocieplenia.

Krótkie, ale intensywne babie lato

Chociaż fala ciepła przyniesie do Polski późne babie lato, nie potrwa ono długo. Już pod koniec tygodnia, wraz z przesuwaniem się niżu na wschód i północny wschód Europy, do kraju napłynie chłodniejsze powietrze z północy. Ochłodzenie będzie odczuwalne w całym kraju, a temperatura wróci do bardziej typowych dla końca października wartości.

Prognozy na kolejne dni - co dalej z pogodą?

Synoptycy podkreślają, że nadchodzące ocieplenie będzie miało charakter przejściowy. Po krótkim epizodzie ciepła, jeszcze przed końcem października, do Polski powróci niższa temperatura, a nocami możliwe będą przymrozki. Warto więc wykorzystać nadchodzące ciepłe dni na aktywność na świeżym powietrzu, zanim jesień pokaże swoje chłodniejsze oblicze.