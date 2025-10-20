To niecodzienna gratka dla miłośników astronomii! W październiku na naszym niebie pojawiły się aż dwie komety, które można podziwiać nawet bez specjalistycznego sprzętu. Kometa Lemmon (C/2025 A6) i Kometa SWAN (C/2025 R2) właśnie mkną w pobliżu Ziemi, oferując wyjątkowe widowisko. Sprawdź, jak, gdzie i kiedy najlepiej je obserwować.

Lemmon i SWAN zbliżają się do Ziemi – kiedy i gdzie je obserwować komety? / foto: ESA España/Twitter /

W październiku na wieczornym niebie nad Polską zobaczymy aż dwie jasne komety - Lemmon i SWAN!

Lemmon zbliży się do Ziemi 21 października, będzie widoczna gołym okiem lub przez lornetkę, nisko nad północno-zachodnim horyzontem obok gwiazdy Arktur.

Kometa SWAN minęła Ziemię 20 października w odległości 24 mln km, będzie widoczna nad południowo-zachodnim horyzontem blisko gwiazdy Altair, wymaga lornetki.

Kosmiczne zbliżenie - dwie komety na wyciągnięcie ręki

Po długim okresie ciszy, gdy na niebie nie było widać żadnej jasnej komety, astronomiczne emocje wracają ze zdwojoną siłą! W drugiej połowie października 2025 roku na wieczornym niebie nad Polską można podziwiać aż dwa lodowe wędrowce z krańców Układu Słonecznego - Kometę Lemmon (C/2025 A6) oraz Kometę SWAN (C/2025 R2). To wyjątkowa okazja, bo jasne komety pojawiają się na naszym niebie bardzo rzadko, a jeszcze rzadziej aż dwie jednocześnie!

Kometa Lemmon - zielony gość z daleka

Kometa Lemmon została odkryta 3 stycznia 2025 roku w ramach przeglądu nieba Mount Lemmon Survey. To prawdziwy weteran - jej orbita wokół Słońca trwa aż 1350 lat! W najbliższych dniach kometa znajdzie się najbliżej Ziemi - 21 października przeleci w odległości 0,6 jednostki astronomicznej, czyli około 90 milionów kilometrów od naszej planety.

Obecnie jej jasność osiąga 4,5-4,6 magnitudo, co oznacza, że przy bardzo ciemnym niebie można ją dostrzec gołym okiem. Jednak dla większości z nas najlepszym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po lornetkę - wtedy szanse na wypatrzenie tej śnieżno-lodowej kuli znacząco wzrastają. Kometa Lemmon widoczna jest nisko nad północno-zachodnim horyzontem, w sąsiedztwie charakterystycznej gwiazdy Arktur z gwiazdozbioru Wolarza. Warto wycelować lornetkę w okolicę około 10 stopni ponad Arkturem - przy odrobinie szczęścia oba obiekty zmieszczą się w jednym polu widzenia!

Najlepsza pora na obserwacje to około półtorej godziny po zachodzie słońca, czyli między 19:00 a 21:00. Potem kometa chowa się za horyzontem. Noc z 21 na 22 października to moment, kiedy Lemmon będzie najbliżej Ziemi i najjaśniejsza - warto więc zaplanować wtedy wieczorną obserwację.

Kometa SWAN - słabsza, ale bliżej

Nieco mniej spektakularna, ale za to jeszcze bliżej Ziemi - Kometa SWAN (C/2025 R2) została odkryta na zdjęciach z instrumentu SWAN sondy kosmicznej SOHO 11 września 2025 roku. 20 października minęła Ziemię w odległości zaledwie 24 milionów kilometrów! Jej jasność oscyluje wokół 5,9-6 magnitudo, więc do jej dostrzeżenia konieczna będzie już lornetka.

SWAN widoczna jest wieczorem nad południowo-zachodnim horyzontem, w pobliżu jasnej gwiazdy Altair z konstelacji Orła. Około godziny 19:00 należy szukać komety mniej więcej w połowie drogi między Altair a linią horyzontu. W kolejnych godzinach kometa przesuwa się niżej i znika z pola widzenia. SWAN osiągnęła swoje peryhelium - czyli punkt najbliższy Słońcu - 12 września, zbliżając się do naszej gwiazdy na odległość 75 milionów kilometrów.

Jak obserwować komety? Praktyczne wskazówki

Obie komety najlepiej wypatrywać na ciemnym niebie, z dala od miejskich świateł. Przyda się lornetka, a jeszcze lepiej teleskop. Pomocne będą także aplikacje do obserwacji nieba, takie jak Sky Guide, Sky Tonight czy SkySafari 7 Pro. Szczegółowe mapy nieba i aktualne pozycje komet można znaleźć na stronach The Sky Live, In-The-Sky.org czy Stellarium.

Warto pamiętać, że jasność komet może się zmieniać z dnia na dzień - dlatego warto codziennie śledzić doniesienia astronomiczne i aktualizować mapy nieba. Jeśli pogoda dopisze, październikowe wieczory mogą zamienić się w prawdziwe astronomiczne święto!

Kosmiczne ciekawostki - co jeszcze warto wiedzieć?

Kometa Lemmon, choć zbliża się do Słońca co ponad tysiąc lat, po tym przelocie pojawi się na naszym niebie szybciej - jej orbita skróci się do około 1150 lat za sprawą grawitacyjnego oddziaływania Jowisza. Kometa SWAN to natomiast nowy przybysz, odkryty zaledwie kilka miesięcy temu.

Jesienne niebo 2025 roku to prawdziwa gratka dla wszystkich łowców kosmicznych zjawisk. Nie przegap tej okazji - kolejna taka koniunkcja może się nie powtórzyć przez wiele lat!