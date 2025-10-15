Nadchodząca zima może naprawdę zaskoczyć. Najnowsze prognozy meteorologiczne wskazują, że warunki pogodowe w sezonie 2025/2026 będą inne niż w ostatnich latach. Kluczową rolę odegra tu wyjątkowo słaby wir polarny, który już teraz budzi zainteresowanie synoptyków na całym świecie.

/ Shutterstock

Wir polarny to rozległy niż atmosferyczny w stratosferze nad biegunem północnym, wpływający na pogodę w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Silny wir utrzymuje zimne powietrze na północy, zapewniając łagodną zimę.

Obecnie wir polarny jest wyjątkowo słaby, co zwiększa ryzyko napływu mroźnych mas powietrza do Polski i Europy Środkowej.

Prognozy, w tym te IMGW wskazują jednak na dużą zmienność zimowej pogody z okresami silnych mrozów i śniegu przeplatanymi cieplejszymi epizodami.

Mapy pogodowe z przewidywaniami synoptyków na grudzień i styczeń znajdziesz poniżej.

Śledź najnowsze informacje na stronie RMF24.pl .

Czym jest wir polarny i dlaczego jest tak ważny?

Wir polarny to rozległy niż atmosferyczny, który tworzy się w stratosferze nad biegunem północnym na wysokości 10-50 km. Jego siła i stabilność mają ogromny wpływ na pogodę w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Gdy jest on silny, zimne powietrze pozostaje uwięzione na dalekiej północy, a w umiarkowanych szerokościach geograficznych - w tym w Polsce - dominuje łagodna aura. Tak właśnie było m.in. w sezonie 2019/2020, kiedy zanotowano najcieplejszą zimę w historii pomiarów. Słaby lub rozbity wir polarny pozwala jednak na "ucieczkę" mroźnych mas powietrza na południe, a to skutkuje częstszymi falami zimna i opadami śniegu.

Jaka będzie tegoroczna zima w Polsce?

Według portalu Severe Weather Europe oraz danych Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, wir polarny w tym miesiącu jest wyjątkowo słaby. Prędkość wiatru w stratosferze wynosi obecnie zaledwie 10-12 m/s, podczas gdy o tej porze roku powinna sięgać 18-20 m/s. Synoptycy i meteorolodzy przewidują, że taka sytuacja utrzyma się co najmniej do listopada.

To oznacza, że w grudniu i styczniu wzrośnie prawdopodobieństwo napływu zimnych mas powietrza do Polski i Europy Środkowej i to właśnie wtedy poczujemy naprawdę mocne uderzenie zimna. Nie oznacza to jednak, że cała zima będzie mroźna i śnieżna - raczej należy spodziewać się większej zmienności, z okresami silniejszych mrozów i opadów śniegu przeplatanych cieplejszymi epizodami.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który opublikował długoterminową prognozę pogody na zimę, zauważa, że po kilku łagodnych zimach, sezon 2025/2026 może przynieść powrót do bardziej tradycyjnych warunków - z mrozem i śniegiem. W grudniu temperaturę określa jednak na razie jako "w normie". Styczeń za to według IMGW będzie nieco cieplejszy i bardziej mokry w porównaniu do normy wieloletniej.

/ IMGW / Materiały prasowe